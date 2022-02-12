AK Partili Mustafa Şen, son anket sonuçlarını açıkladı! "AK Parti birinci parti, ikinciyle arasındaki fark 10-15 puan"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, dün akşam A Haber canlı yayına katılarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Mustafa Şen, Kemal Kılıçdaroğlu'nun elektrik zammı geri alınana kadar elektrik faturasını ödemeyeceğine ilişkin açıklaması, muhalefet partilerinin güçlendirilmiş parlamenter sistem konusunda yapacağı görüşmeye değindi. Şen AK Parti'nin son anketlere göre oyunu da açıkladı.

KILIÇDAROĞLU'NUN ELEKTİK FATURASI ÇIKIŞI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya üzerinden yayınladığı videoda kullandığı, " Erdoğan 31 Aralıkta imzaladığı zamları geri çekinceye kadar ben bugünden itibaren gelecek hiç bir elektrik faturamı ödemeyeceğim." sözleri için konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, ''Bu hak arayışı değil, ülkeyi karıştırma hamlesidir. Fatura ödemeyeceğim söyleminin değeri yok. Bu sivil itaatsizlik değil, memleketi birbirine katma eylemi'' değerlendirmesinde bulundu. Şen," "Kılıçdaroğlu'nun sözünün yankısı şehirden değil dağdan geldi" dedi.

MUHALEFETİN PARLAMENTER SİSTEM GÖRÜŞMELERİ

Muhalefetin güçlendirilmiş parlamenter sistemle ilgili çalışmalarının değerlendireceği yuvarlak masa toplantısına da değinen Mustafa Şen, "Muhalefet artık patolojik bir vaka haline gelmiştir" diye konuştu.

ANKETLER NE DİYOR?

Her ay kamuoyu araştırması yaptırdıklarını belirten Şen," Doların 18 lira olduğu dönem 40'ın altındaydı, paketten sonra 40'ın üstüne çıktı. Bir süre orada devam etti. Sonra bu fiyatlarla, faturalarla, şunlarla, bunlarla tekrar geriye düştü. Önce 37 küsura düştü, şu an da 34-36 aralığında bir yerde seyrediyor. Tek sayı demiyor olmamın sebebi bu. 3-4 araştırmaya bakıyorsunuz hepsi farklı diyor. O aralıkları söylüyorum." ifadelerini kullandı.

Anketlerde AK Partinin birinci parti olduğunu ifade eden Şen," Hala AK Parti birinci parti. İkinci partiyle arasındaki fark her zaman yüzde 10-15 arasında. Muhalefet kendini sorgulamalı." açıklamasında bulundu.