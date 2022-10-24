AK Partili Numan Kurtulmuş'tan umut vaat eden asgari ücret açıklaması: "Herkesin tatmin olacağı..."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, asgari ücrete yapılacak olan zam hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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AK Partili Numan Kurtulmuş'tan umut vaat eden asgari ücret açıklaması: "Herkesin tatmin olacağı..."

TÜİK verilerine göre yüzde 83.45 olan enflasyon vatandaşları zorlamaya devam ederken gözler Aralık ayında asgari ücrete yapılacak olan zamma çevrildi. Milyonlarca vatandaş zammın ne kadar olacağını merak ederken AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş bu konuda açıklamalarda bulundu.

AK Partili Numan Kurtulmuş'tan umut vaat eden asgari ücret açıklaması: Herkesin tatmin olacağı asgari ücret gündeme gelecek

Milliyet'ten Abdullah Karakuş'a konuşan Numan Kurtulmuş, asgari ücretin bir yıl içinde iki kez artırıldığını anımsatarak şunları söyledi:

"Burada yapılacak şey, fiyat artışlarının karşısında vatandaşımızın alım gücünü arttıracak tedbirlerin ortaya konulmasıdır, klasik bir klişedir, ama onu yapıyoruz. Hükümetin önceliklerinden birisi enflasyonun altında vatandaşımızı ezdirmemektir. Bunun için neredeyse her Bakanlar Kurulundan sonra Sayın Cumhurbaşkanımız alınan tedbirleri açıklıyor.

Geçtiğimiz sene biliyorsunuz asgari ücret 1 yıl içerisinde iki kez yükseltildi. Şimdi de, yılsonu itibariyle bir miktar refah payını da koyarak herkesin tatmin olacağı, iyi oldu diyebileceği bir asgari ücret gündeme gelecektir. İnşallah asgari ücretli, emekli ve memur maaşlarındaki artışlarla da vatandaşlarımız rahat bir nefes alacaktır."

AK Partili Numan Kurtulmuş'tan umut vaat eden asgari ücret açıklaması: Herkesin tatmin olacağı asgari ücret gündeme gelecek

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan asgari ücret zammı hakkında AK Parti Grup Toplantısı'nda Aralık ayını işaret ederek şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bütçe açığımızı küresel salgın ve savaş şartlarına rağmen yüzde 3.5'un altında tutabileceğimiz anlaşılıyor. Yükselen enflasyon nedeniyle vatandaşımızın kaybolan refah seviyesini telafi etmekte kararlıyız. Aralık ayında daha büyük adım atarak telafi sözümüzü yerine getireceğiz. Bütçemizde fedakarlık yapabilecek kaynağı ayırdık."

AK Partili Numan Kurtulmuş'tan umut vaat eden asgari ücret açıklaması: Herkesin tatmin olacağı asgari ücret gündeme gelecek

ASGARİ ÜCRET İÇİN ZAM SENARYOLARI

A Haber canlı yayına katılan Prof.Dr. İbrahim Güran Yumuşak, asgari ücrete yapılması muhtemel zam oranları hakkında konuştu.

Yumuşak, enflasyonun yüzde 75 olması durumunda asgari ücretin 7 bin 442 TL olacağını ifade etti.

Asgari ücret, enflasyonun yüzde 80 olması durumunda 7 bin 665 TL olacak.

Enflasyonun oranı yüzde 85 olması durumunda asgari ücret net 7 bin 868 TL olacak.

Yumuşak asgari ücretin brüt 10 bin, net ise 8 bin TL'yi aşabileceğini dile getirdi.

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