AK Partili önemli ismin koronavirüs testi pozitif çıktı

AK Parti İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Dilek Yıldız Büyükdağ, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüse yakalandı. Dünya çapında 23 milyon 586 bini aşan vaka sayısıyla bütün dünyayı yeni bir sürece sürükleyen Kovid-19, AK Parti İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Büyükdağ'da da görüldü. Test sonucu pozitif çıkan ve hastalık belirtileri üst düzeye ulaşan başkan, kendi evinde karantinaya alındı.

BAŞKANLIK DEZENFEKTE EDİLDİ

Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Büyükdağ, 14 günlük karantina süreci boyunca evinde tedavi olacak. Dilek Yıldız Büyükdağ'ın test sonucunun pozitif çıkması üzerine AK Parti İl Başkanlığı'nda tedbirler en üst seviyeye çıkarıldı. Tüm binanın dezenfeksiyon işlemine tabi tutulduğu belirtilirken başkanlıkta henüz ilişkili başka vakaya rastlanmadı.

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