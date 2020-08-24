AK Partili önemli ismin koronavirüs testi pozitif çıktı
AK Parti İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Dilek Yıldız Büyükdağ'ın yeni tip koronavirüs testi pozitif çıktı. AK Parti İzmir İl Başkanlığı şubesinde tedbirler en üst düzeye çıkarılırken başkanlığın tamamen dezenfekte edildiği öğrenildi.
AK Parti İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Dilek Yıldız Büyükdağ, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüse yakalandı. Dünya çapında 23 milyon 586 bini aşan vaka sayısıyla bütün dünyayı yeni bir sürece sürükleyen Kovid-19, AK Parti İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Büyükdağ'da da görüldü. Test sonucu pozitif çıkan ve hastalık belirtileri üst düzeye ulaşan başkan, kendi evinde karantinaya alındı.
BAŞKANLIK DEZENFEKTE EDİLDİ
Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Büyükdağ, 14 günlük karantina süreci boyunca evinde tedavi olacak. Dilek Yıldız Büyükdağ'ın test sonucunun pozitif çıkması üzerine AK Parti İl Başkanlığı'nda tedbirler en üst seviyeye çıkarıldı. Tüm binanın dezenfeksiyon işlemine tabi tutulduğu belirtilirken başkanlıkta henüz ilişkili başka vakaya rastlanmadı.
TÜRKİYE'DE SON DURUM
- Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan, Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu" güncel verilerine göre, dün 80 bin 302 test yapıldı, 1217 kişide Kovid-19 tespit edildi.
- Geçtiğimiz 24 saatte 19 hasta vefat etti, 795 kişi iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 237 bin 165'e çıktı.
- Toplam test sayısı 6 milyon 327 bin 466, vaka sayısı 258 bin 249, vefat sayısı 6 bin 121 olarak kayıtlara geçti.
- Ağır hasta sayısı 783, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7,5 oldu.
- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı: "Bugün 80 binden fazla yeni test yapıldı. 1217 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımızda artış devam ediyor. Pnömoni oranı kontrol sınırında seyrediyor. Gücümüz, tedbirlere uyumumuz kadar. Sonunda yenilen virüs olacak."