AK Partili vekil duyurdu: Depremden etkilenen o ilçe "Genel Afete Maruz Bölge" kapsamına alındı

AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, Sivas'ın Gürün ilçesinin "Genel Afete Maruz Bölge" kapsamına alındığını açıkladı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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AK Partili vekil duyurdu: Depremden etkilenen o ilçe "Genel Afete Maruz Bölge" kapsamına alındı

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem 10 ilde 13 milyon 500 bin vatandaşı doğrudan etkiledi. Depremden etkilenen Sivas'ın Gürün ilçesi için de yeni bir karar alındı. AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci'nin açıklamasına göre Gürün ilçesi "Genel Afete Maruz Bölge" kapsamına alındı.

Ekinci sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"6 Şubat tarihinde yaşanan Depremden etkilenen Sivas Gürün ilçemiz 'Genel Afete Maruz Bölge kapsamına alınmasına karar verilmiştir.' Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımızı sunarız. Devlet Millet el ele bu süreci de atlatacağız inşAllah."

AK Partili vekil duyurdu: Depremden etkilenen o ilçe Genel Afete Maruz Bölge kapsamına alındı

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