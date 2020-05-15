AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel: "Bu beladan kurtulacağız"

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, Malkara Ziraat Odası ziyaretinin ardından açıklamalarda bulundu. Yel, “Çiftçiliğin merkezi olan Malkara ilçesini ziyaret ettik. Malkara’da çiftçi sivil toplum kuruluşlarının başkanlarıyla toplantı yaptık. Çiftçilerimizin bizden olan taleplerini dinledik. Biz de bu talepleri not aldık. İnşallah başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve Tarım ve Orman Bakanımız olmak üzere yetkililere bildirerek, sorunların çözümü için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle baharın böylesine hissedildiği bu güzel ortamda çiftçilerimize bol ve bereketli hayırlı ürünler diliyorum” dedi.

"VAKA SAYISI GÜN GEÇTİKÇE DÜŞÜŞE GEÇİYOR"

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, koronavirüs tedbirlerine uyulması gerektiğini söyledi. Yel, Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra birçok ülkeye sıçrayıp çok sayıda ölüme neden olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin yaptığı açıklamada “Vaka sayısı gün geçtikçe düşüşe geçiyor. En kısa sürede ikili ve tekli hanelerle birlikte ben Haziran ayı içerisinde bu virüs belasından kurtulacağımızı ümit ediyorum. Ama bunu söylerken de hiçbir zaman rağbete kapılmamamız gerektiğini bir kez daha hatırlatıyorum. Bu işi çözecek olanlar yine bizleriz. Bizler sosyal mesafemizi koruduğumuz zaman bu Kovıd-19 virüsünü görmediğimiz halde görmüş gibi davranırsak, bu beladan kurtulacağımıza ben canı gönülden inanıyorum” ifadelerini kullandı.