AK Partili vekil Ziver Özdemir, koronavirüse yakalandı

AK Parti'de dün koronavirüse yakalanan Hatay Milletvekili Hüseyin Şanverdi'nin ardından Batman Milletvekili Ziver Özdemir, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, koronavirüse yakalandığı açıkladı.

Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Geçtiğimiz hafta sonu Batman ziyaretimizin ardından bazı semptomların belirmesi üzerine yapmış olduğum Kovid-19 PCR test sonucum pozitif çıkmıştır. Semptomların belirmesi üzerine derhal kendimi İzole ederek hiç kimse ile temasta bulunmamaya dikkat ettiğimi, 5 gündür izolasyon sürecinde bulunduğumu ve sağlık durumumda endişe edilecek bir husus bulunmadığını kamuoyunun bilgisine sunarım. Maske, sosyal izolasyon ve el hijyeni konusunda tüm vatandaşlarımızın hassasiyetini önemle rica eder, herkese sağlıklı günler dilerim."

AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir kimdir? Nereli? Korona mı oldu?

HÜSEYİN ŞANVERDİ'DE KORONAVİRÜSE YAKALANMIŞTI

Haber Global'in haberine göre TBMM'de düzenli olarak yapılan koronavirüs testlerinde, hiçbir belirti göstermemesine rağmen AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Şanverdi'nin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı.

Şanverdi'nin Antakya Devlet Hastanesi'nde gözetim altında olduğu ve durumunun iyi olduğu belirtildi. Öte yandan Şanverdi, 24 Temmuz günü cuma namazıyla birlikte ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin açılışına katılmıştı. Ayrıca Şanverdi'nin, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarda maskesinin çene altında olduğu görüldü.