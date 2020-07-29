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AK Partili vekil Ziver Özdemir, koronavirüse yakalandı

AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir, yeni tip koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu. Özdemir, 5 gündür izolasyon sürecinde olduğunu belirterek sağlık durumumun iyi olduğunu bildirdi.

AK Partili vekil Ziver Özdemir, koronavirüse yakalandı

AK Parti'de dün koronavirüse yakalanan Hatay Milletvekili Hüseyin Şanverdi'nin ardından Batman Milletvekili Ziver Özdemir, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, koronavirüse yakalandığı açıkladı.

Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Geçtiğimiz hafta sonu Batman ziyaretimizin ardından bazı semptomların belirmesi üzerine yapmış olduğum Kovid-19  PCR test sonucum pozitif çıkmıştır. Semptomların belirmesi üzerine derhal kendimi İzole ederek hiç kimse ile temasta bulunmamaya dikkat ettiğimi, 5 gündür izolasyon  sürecinde bulunduğumu ve sağlık durumumda endişe edilecek bir husus bulunmadığını kamuoyunun bilgisine sunarım. Maske, sosyal izolasyon ve el hijyeni konusunda tüm vatandaşlarımızın hassasiyetini önemle rica eder, herkese sağlıklı günler dilerim."

AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir kimdir? Nereli? Korona mı oldu?AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir kimdir? Nereli? Korona mı oldu?

AK Partili vekil Ziver Özdemir, koronavirüse yakalandı

HÜSEYİN ŞANVERDİ'DE KORONAVİRÜSE YAKALANMIŞTI

Haber Global'in haberine göre TBMM'de düzenli olarak yapılan koronavirüs testlerinde, hiçbir belirti göstermemesine rağmen AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Şanverdi'nin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı.

Şanverdi'nin Antakya Devlet Hastanesi'nde gözetim altında olduğu ve  durumunun iyi olduğu belirtildi. Öte yandan Şanverdi, 24 Temmuz günü cuma namazıyla birlikte ibadete açılan  Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin açılışına katılmıştı. Ayrıca  Şanverdi'nin, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarda maskesinin çene altında olduğu görüldü.

AK Partili vekil Ziver Özdemir, koronavirüse yakalandı

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