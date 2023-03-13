AK Partili vekilin ekibi kaza yaptı: Yaralılar var

Alınan bilgilere göre olay, Babadağ yolunda meydana geldi. AK Parti Denizli Milletvekili Cahit Özkan'ın Babadağ ilçesinde gerçekleştireceği programı takip etmek üzere Denizli il merkezinden yola çıkan içerisinde Özkan'ın danışmanı ve basın ekibinin bulunduğu araç, bilinmeyen bir nedenle kaza yaptı.

YARALANDILAR

Kazada Cahit Özkan'ın danışmanı Rafet Başak ile basın ekibinde görev yapan iki kişi yaralandı.

AMELİYATA ALINDI

Kolu kırılan Rafet Başak'ın ameliyata alındığı öğrenilirken, diğer yaralıların ayakta tedavi edildikleri bildirildi.