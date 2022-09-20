AK Parti'nin çalışmaları meyvesini verdi! Kararsız seçmen geri geldi, oylar artış trendinde!

Siyaset kulisleri 2023 yılında yapılacak seçimlere odaklanırken AK Partili vekiller ve kurmaylar saha çalışmalarından edindiği bilgileri aktarmaya başladı. Türkiye Gazetesi'nin haberine AK Partili vekiller ve kurmaylar 3 ay saha çalışmalarını değerlendirdi.

"İLK BAŞTA BİZE KARŞI TEREDDÜTLE YAKLAŞAN BİR KİTLE VARDI"

Kurmaylar ve vekiller şu ifadeleri kullandı:

“Bu senenin başından itibaren AK Parti oylarında bir düşüş seyri vardı. Önce bu düşüş durdu, ardından son iki aydır yükseliş trendine girdiğini sahada gözlemledik. İlk sahaya çıktığımız Temmuz başından bugüne geldiğimizde seçmende AK Parti açısından önemli bir değişim söz konusu. İlk başta bize karşı tereddütle yaklaşan bir kitle vardı. Ama özellikle bir aylık çalışma sonucunda bu tereddüttün ortadan kalktığını gördük."

"OYLARIN 1,5, 2 PUAN YÜKSELDİĞİ TESPİTİ VAR"

Kurmaylar ve vekiller, hayat pahalılığının en önemli sorun olduğuna ifade ederek," Ama küresel bir kriz yaşandığının farkında vatandaş. Son dönemde ‘kararsız, kırgın, küskün’ diyebileceğimiz kitleden bize doğru bir yöneliş olduğunu da gözlemledik. 6’lı masanın ortaya somut bir şey koyamaması da bizim lehimize işledi. 6’lı masadan umutlar kesilmiş durumda. Anketlerde AK Parti’nin oylarının üç ay önceye göre 1,5-2 puan yükseldiği tespiti var. Seçime kadar bu seyrin devam edeceğini öngörüyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

EKONOMİK İYİLEŞTİRMELER OLUMLU DÖNÜŞ ALDI

Öte yandan KYK kredi borçlarında faizlerin silinecek olması, vatandaşların 2 bin liraya kadar olan borçlarının devlet tarafından silineceği ve asgari ücret ile çalışanların maaşlarında iyileştirme yapılacağına yönelik gelişmeler de sahadan olumlu dönüşler aldı.

SAHA RAPORLARI,ERDOĞAN'A SUNULACAK

Söz konusu saha çalışmalarından elde edilen tespitler, vatandaşların talepleri ve çözüm önerilerine ilişkin raporlar, Eylül ayı sonunda milletvekilleri tarafından parti yönetimine sunulacak. Bu raporlar Cumhurbaşkanı Erdoğan’la yapılacak toplantıda masaya yatırılacak ve atılacak adımlar belirlenecek.

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