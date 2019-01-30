AK Parti'nin seçim sloganı belli oldu!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Ankara SporSalonu'nda gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Mahir Ünal'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Çevre dostu kampanya olacak. 1 Şubat-18 Şubat arasında olacak. İkinci fazımızı 18 Şubat-31 Mart arasında olacak. Daha yoğun olarak gündemin belirlendiği sosyal ağlarda AK Parti teşkilatları mesajlarını verecekler.

SLOGAN BELLİ OLDU MU?

"Yarın Cumhurbaşkanımız fazların içeriklerini açıklayacak, manifestomuzu paylaşacak" diyen Ünal, AK Parti'nin sloganının "Memleket işi gönül işi" olacağını açıkladı.

Binali Yıldırım'ın TBMM Başkanlığı'ndan istifa kararı hakkında konuşan Ünal, "Binali Bey vakti zamanı geldiğinde kararını açıkladı. Bu CHP'nin yürüttüğü bir spekülasyondu. Binali Yıldırım Bey de açıklamasıyla bu tartışmaya son noktayı koydu" dedi.