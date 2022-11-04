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AK Parti'nin seçim stratejisi belli oldu! Sosyal medyayla seçmene ulaşılacak! İşte yapılacaklar...
2023 yılı seçimleri için çalışmalarını sürdüren AK Parti, hazırlanan rapor kapsamında seçim kampanyasını dijital platformlardan yürütecek. Yapılacak olan hamleler ise tek tek belirlendi. İşte detaylar...
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