AK Parti'nin seçim stratejisi belli oldu! Sosyal medyayla seçmene ulaşılacak! İşte yapılacaklar...

2023 yılı seçimleri için çalışmalarını sürdüren AK Parti, hazırlanan rapor kapsamında seçim kampanyasını dijital platformlardan yürütecek. Yapılacak olan hamleler ise tek tek belirlendi. İşte detaylar...

Bölge Gündem Editör Ekibi
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AK Parti'nin seçim stratejisi belli oldu! Sosyal medyayla seçmene ulaşılacak! İşte yapılacaklar... 1

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 yılındaki seçimler için teşkilatlara çalışmaları konusunda uyarı yaparken AK Parti'de seçim stratejisi şekillenmeye başladı. Bu kapsamda dijital dönüşüm stratejisi kapsamında hazırlanan 92 sayfalık rapora göre AK Parti, seçmenlere sosyal medya üzerinden ulaşmayı deneyecek. Seçim kampanyası dijital platformlardan yürütülecek.

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AK Parti'nin seçim stratejisi belli oldu! Sosyal medyayla seçmene ulaşılacak! İşte yapılacaklar...
AK Parti'nin seçim stratejisi belli oldu! Sosyal medyayla seçmene ulaşılacak! İşte yapılacaklar...
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