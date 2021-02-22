AK Parti'nin yeni İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe oldu

Son dakika haberi... Erkan Kandemir, Twitter kişisel hesabı üzeirnden yaptığı paylaşımda, AK Parti'nin yeni İstanbul adayını açıkladı.

Kandemir paylaşımında, "24 Şubat Çarşamba günü gerçekleştireceğimiz 7.Olağan İstanbul İl Başkanlığı Kongremizde, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Osman Nuri Kabaktepe bey adayımız olarak belirlenmiştir. Görevi devredecek olan İl Başkanımız Bayram Şenocak'a bugüne kadar göstermiş olduğu emek ve gayretleri için teşekkür ediyorum. Partimize ve İstanbul'umuza hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi.

Osman Nuri Kabaktepe kimdir?