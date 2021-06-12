AK-SEL Mağdur Eder mi?

Hiçbir kuruma toptancı anlayışla yaklaşılmamalıdır. Zira kurumlar içerisindeki bireysel kusurlar, kişinin hatası yüzünden genele teşmil edilmemelidir.

Sağlık ordusu kardeşlerimiz fedakârca sağlık hizmetleri üretirken; olur ki bir veya birkaç kişi hasbel beşer bir yanlış yapmışsa, bu vesile ile tüm sağlık ordusu linç edilemez.

Eğitim ordusu bir yıl boyunca, kendi evine çocuklarına yeterince gösteremediği fedakarlığı öğrencilerinden esirgemezken, olur ki birkaç kişi hizmette kusur sergilemişse; bu hal tüm eğitim camiasına mal edilemez.

Senenin Üç Yüz Altmış Beş günü halkımızın güvenliği için hizmet veren Emniyet mensuplarımız içinden bir veya birkaç kişi bir hata yapmışsa bu hata tüm kuruma mal edilemez.

Önemli olan, kurum ve müesseselerimiz bu tür bireysel kusurlara sahip çıkıp kurumsal savunmaya geçmemelidirler.

Aynen böyle, ticari kurum ve müesseseler içinde bu ilke geçerlidir. Zira müşteri ve hizmet verdiği kişiler, velinimet olarak görülmelidir.

Çocukluğumuzdan beri yolculuğumuzu otobüsle yapacağımız zaman; hemşerilerimizin firması Ak-Sel, sonraları (Lüks Ak-Sel oldu) otobüs firmasını tercih ettik.

Konya da öğrenci iken, ayda birkaç defa hafta sonları Akşehir’e gelip giderken hep böyle yaptık. Tabii Pazartesi dönüşlerimizde yolcu yoğunluğu olurdu, bilet bulamazdık.

1980 öncesi yıllarında şirketin müdürlüğünü yapan Rahmetli Mahmut Tuncez amcamızın kapısını çalardık. Bana, ya muavin koltuğunu tahsis eder veya başka bir şekilde Konya’ya dönüşümü hem de çok zaman ücretsiz sağlardı. Ruhu şad olsun.

Gün geldi Öğretmen olarak İstanbul’a atandım. Yine ayda birkaç defa Akşehir’e gelirdim. Bazen yine hafta başı dönüşlerim olduğu için, Rahmetli Muhammet Abid kardeşimiz bilet sorunumuzu çözerdi. Ruhu şad olsun.

Sadece bu iki örneği vermemin nedeni, biz vefalı insanlarız. İyilik görülen, hizmet görülen yerleri unutmayız.

İstanbul Akşehir seferi yapan araçlar, akşam 22.00 ile sabah 06.00 saatleri arasında E-5’ten, dolayısıyla benim ikamet ettiğim Pendik yakınlarından geçer. Onun için biletlerimizi de bu saatlere göre ayarlarız.

Bileti internetten alarak, hareket saatinden birkaç saat öncesinde Ak-Sel Harem yazıhanesine, sonraları ise Dudullu yazı hanesine bilgi verip Pendik/Kaynarca terminalinden bineceğimizi not ettiririz.

Otobüsün hareket saatinden yarım saat kadar öncede mezkur yere gider bekleriz. Otobüs gelince biner yolculuğumuza devam ederiz. Yolculuklarımız hep böyle oldu.

Bu pandemi döneminde tedbiren bir yılı aşkın süredir Akşehir’e gidemedim. Son kısmi rahatlama dönemi başlayınca, bahçemdeki yerli kirazlarında olgunlaştığını öğrendim. 11 Haziran Cuma gününe internetten saat 22.00’de Dudullu’dan hareket edecek Lüks Ak-sel-Otobüsünden biletimi aldım.

Bir yılı aşkın süredir gidemediğim memleketime, evime, bahçeme, komşularıma kavuşacağım sevinciyle cidden çok heyecanlıydım. Hiç oturmadan kaldırım üzerinde bir saat otobüs gözledim.

Ayrıntı şöyle; ’’11 Haziran 2021 Cuma günü İstanbul/Dudullu’dan hareket edecek olan Lüks Aksel Otobüs’ten Akşehir’e internet üzerinden bilet aldım. (4136826 PNR Kodlu, 10 Numaralı koltuk) Cuma günü 20.38’de Dudullu yazıhanesi (0216.3914848) Nolu telefonu arayarak bilet saatimi ve koltuk numaramı teyit ettirdim. Pendik/Kaynarca otobüs terminalinden bineceğimi not aldırdım.

Saat 22.09’da (0555.8860215) Nolu telefondan beni aradılar; otobüsün Dudullu’dan hareket ettiğini, benim nerede olduğumu sordular. Kaynarcada Nilüfer yazıhanesi önünde kaldırımda beklediğimi söyledim, tamam dediler. Uzun süre bekledim, gelmeyince; 0555’li telefonu (saat 22.50’de) arayarak, otobüsün hala gelmediğini söyledim, bir dakika otobüsü arayalım dediler, sonra cevapları şöyle oldu; otobüs kaynarcaya uğramış bir yolcu almış siz binmemişsiniz! Şeklinde oldu. Hayır, kesinlikle gelmedi desem de kapattılar.

Lüks Ak-Sel otobüsü kesinlikle 22.00 ile 23.00 saatleri arasında Kaynarcaya gelmemiştir. Ben 40 yıldır Pendik’te ikamet eden, Üniversite mezunu öğretmenim. Akşehir de evim bahçem var. Sıklıkla gece saatlerinde Kaynarcadan binerek yolculuk yapan müşterinizim. Desem de artık dinlemediler.’’

Gecenin geç saatinde hayalleri çalınmış bir kişi olarak, yorgun ve bitap vaziyette evime döndüm. Acaba Lüks Ak-Sel otobüs Firması Yönetimi bu ihmalkâr otobüs şoförü ve muavini hakkında ne düşünüyor?Şimdi benim mağduriyetim ne olacak?