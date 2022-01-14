Ak Yıldız ne demek, TDK'ya göre Ak Yıldız kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Ak Yıldız ne demek? Ak Yıldız TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi Ak Yıldız kelimesi. Peki Ak Yıldız ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Ak Yıldız nedir, Ak Yıldız kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

AK YILDIZ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Ak Yıldız kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre Ak Yıldız kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Çoban Yıldızı

