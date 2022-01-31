Aka ne demek, TDK'ya göre Aka kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Aka ne demek? Aka TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi aka kelimesi. Peki aka ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre aka nedir, aka kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

AKA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Aka kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre aka kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Ağabey

