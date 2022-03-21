Akait ne demek, TDK'ya göre Akait kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Akait ne demek? Akait TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi akait kelimesi. Peki akait ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre akait nedir, akait kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

AKAİT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Akait kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Akait kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre akait kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bir dinin öğrenilmesi gereken inançlarının ve tapınma kurallarının tümü

- Bu kuralları toplayan kitap

