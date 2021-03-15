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Akar isminin anlamı nedir, Akar ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Akar isminin anlamı; çeşme, pınar, kaynak, su oluğu demektir. Bu içeriğimizde Akar isminin özellikleri, isim analizi, kader sayısı, Akar isminin Kuran’da geçip geçmediği,  isminin kökeni, cinsiyeti, harf sayısı ve rengi gibi bir çok araştırmayı sizler için yayınlıyoruz.

Akar isminin anlamı nedir, Akar ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Akar isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Akar ismi ne demek, Akar ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor. 

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Akar isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Akar İsminin anlamı nedir? TDK Akar anlamı:

TDK'da Akar ismi kiraya verilerek gelir getiren ev, dükkân, tarla, bağ vb. mülk, akaret; halı, koltuk, yatak vb. yerlerde ve nemli ortamlarda yaşayan, astıma yol açabilen, insan vücudundan dökülen deri tozlarıyla ve parçacıklarıyla beslenen bir tür canlı; sıvı, mai, likit anlamlarında kullanılmaktadır.

Akar İsmi Kuranda geçiyor mu?

Akar ismi Kuran'da geçmemektedir.

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Akar isminin kökeni:

Akar ismi Farsça ve Arapça kökenli bir isimdir. Türkiye'de 205 kişi Akar ismini kullanmaktadır.

Akar isminin cinsiyeti:

Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

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Akar isminin rengi:

Mercan

Akar ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 4 harf bulunmaktadır.

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Akar isminin Harf Analizi Nedir ?

Akar ismi 4 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

A : Öncü, lider, mantıklı

K : Kariyerli

A : Öncü, lider, mantıklı

R : Akıllı, lider, sert

Akar isminin Numerolojisi Kaçtır?

Akar ismi 4 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

A : 1

K : 14

A : 1

R : 21

= 37 Akar İsminin Numeroloji Toplamı 37’dir.

Akar ismi 4 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Akar isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

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Akar isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

A: 1   K: 2   A: 1   R: 9 = 13

1 3 = 4 Kader sayısıdır

Akar isminin 4 kader sayısına göre kişilik özellikleri

4 – Oldukça sağlam bir karaktere sahiptir. pratik ve çözüm odaklıdır. Ona tam manasıyla güvenebilirsiniz. Çalışma hayatının yanı sıra hayat yaşantısındada oldukça disiplinlidir. Başarıyı yakalamak, başarıya ulaşabilmek  için elinden geleni yapar.  Her kesimden sevilen bir dost ve arkadaştır. Aşırı güvenlik duygusunun kaçınmalıdır.

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Okan Gül
Video ve Yerel Haberler Editörü
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