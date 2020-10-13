Bakan Akar'a Rus mevkidaşından Dağlık Karabağ telefonu

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'la yaptıkları telefon görüşmesi sırasında Ortadoğu'daki militanların Dağlık Karabağ'daki çatışmalara gönderildiği konusunda gelen bilgilerden endişe duyduklarını ifade etti.

27 Eylül'den bu yana gerilimin azaltılamadığı Dağlık Karabağ'daki duruma ilişkin bir açıklama yayınlayan Rusya Savunma Bakanlığı, Ortadoğu'daki terör örgütlerine üye militanların Dağlık Karabağ'daki çatışma bölgesine gönderildiğine dair gelen bilgilerden endişe duyduklarını vurguladı.

Açıklamaya göre Şoygu, dün Akar'la gerçekleştirilen telefon görüşmesi sırasında Moskova'nın bu konudaki endişesini Türk tarafına iletti.

"ÇALIŞMANIN AMACI BÖLGEDEKİ DURUMU NORMALLEŞTİRMEK"

Rusya Savunma Bakanlığı'nın Dağlık Karabağ'daki durumun en kısa sürede istikrara kavuşturulması için Moskova tarafından ortaya koyulan inisiyatifleri gerçekleştirmeye dönük olarak kendi yetkinlikleri dahilinde aktif çalışma yürüttüğünü belirten bakanlık, "Savunma Bakanı Şoygu tarafından çeşitli ülkelerdeki mevkidaşlarıyla yapılan görüşmeleri de kapsayan bu çalışmanın ana amacı, Dağlık Karabağ'daki askeri faaliyetlerin en kısa sürede durdurulması ve bölgedeki durumu normalleştirmek amacıyla çatışan tarafların müzakerelere başlamasıdır" ifadelerini kullandı.