Akarlar ne demek, TDK'ya göre Akarlar kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Akarlar ne demek? Akarlar TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi akarlar kelimesi. Peki akarlar ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre akarlar nedir, akarlar kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

AKARLAR NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Akarlar kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre akarlar kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Gövdeleri halkasız, başları göğüsle birleşik, ağız yapıları ısırıcı, sokucu veya emici örümceğimsiler takımı

