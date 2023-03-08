Akaryakıt istasyonunda aracın içinde sigara yakmak istedi ortalık alev topuna döndü

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesine bağlı Artıkabat Mahallesi'nde karayolu üzerinde bulunan akaryakıt istasyonunda park halindeki hafif ticari aracın içinde bir kişi sigara yakmak istedi ortalık alev topuna döndü

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Akaryakıt istasyonunda aracın içinde sigara yakmak istedi ortalık alev topuna döndü

Amasya'da akaryakıt istasyonunda park halindeki hafif ticari araçta patlama meydana geldi. Çevredeki güvenlik kamerasına yansıyan patlamaya, sürücünün araçta sigara yakmaya çalışmasının neden olduğu bildirildi.

BENZİN İSTASYONUNDA ARACIN İÇİNDE SİGARA YAKMAK İSTEDİ OLANLAR OLDU

Edinilen bilgiye göre, Gümüşhacıköy ilçesine bağlı Artıkabat Mahallesi'nde karayolu üzerinde bulunan akaryakıt istasyonunda park halindeki hafif ticari araçta patlama meydana geldi. İstasyon çalışanlarının haber vermesi üzerine olay yerine polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Küçük çaplı yangında kollarından ve yüzünden yaralanan sürücü Murat Gündoğdu, Gümüşhacıköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Akaryakıt istasyonunda aracın içinde sigara yakmak istedi ortalık alev topuna döndü

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Dinlenmek için aracını akaryakıt istasyonuna park eden Gündoğdu'nun sabah kalktığında sigara yakmak isterken patlamanın meydana geldiği öğrenildi. Patlamanın nedeninin araçta bulunan piknik tüpündeki gaz sızıntısından kaynaklanabileceği değerlendirilirken polis ekiplerinin incelemesi sürüyor.

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