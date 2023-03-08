Bursa'da elektrik kontağından çıkan yangın can pazarına neden oldu!

Bursa'da elektrik kontağıdan kaynaklı çıkan yangın anne ve küçük çocuğu uykuda yakaladı. jandarma ekiplerinin olay yerine intikal etmesi üzerine son anda kurtarıldı. Olay, merkez Gürsu ilçesi İpekyolu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, anne ve çocuğunun yaşadığı evde bulunan prize yeterli akım gelmemesi sonucu elektrik kontağı arızalandı ve yangına neden odu. Anne ve çocuğu çıkan dumanlardan etkilenirken ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve İpekyolu Jandarma Karakol Komutanlığı'na bağlı ekipler sevk edildi.

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JANDARMA EKİPLERİ FACİAYA SON ANDA ENGEL OLDU

Olay yerine hızlı şekilde gelen jandarma ekipleri, vatandaşların yardımıyla kapıyı kırarak anne ve çocuğu son anda kurtardı. Olay sonrası 2 jandarma personeli, anne ve çocuğu dumandan etkilenirken ilk müdahalelerin ardından Şehit Cüneyt Yıldız Devlet Hastanesi'ne götürüldüler. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek, söndürdü.

Anne ve çocuğun kurtarılma anına ait o anlar kameraya yansıdı.