"Berat Kandilinde Allah herkesi affeti, ben niye cezaevindeyim!" diyen sanık beraatini istedi!

Kocaeli'de 2004 yılında bir tavuk firmasında plasiyer olarak çalışan kişinin boğazını keserek öldürdükleri, çek ve para dolu çantayı da çaldıkları iddiasıyla tutuklanan 2 sanık, yeniden hakim karşısına çıktı. Haklarında "Tasarlayarak, canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürme" ve "Gece vakti, birden fazla kişi ile silahla yağma" suçlarından dava açılan sanıkların, Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmalarına devam edildi.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Duruşmaya tutuklu sanıklar Mustafa Ş., Hakan F., avukatları Ceren Terzioğlu, Doğan Kerim Şimşek, maktulün ailesi ve avukatları katıldı. Suçlamaları kabul etmeyen Mustafa Ş., "Delil olmamasına rağmen kendimi savunmak zorunda bırakılmaktayım. Güneydoğu gazisi olmama ve jandarma istihbaratta yıllarca çalışmamama rağmen maaş ya da başka hiçbir menfaat talebinde bulunmadım. Kolluğun dosyayı kapatmak amacıyla gelişigüzel yaptığı soruşturma neticesinde adeta kurban olarak seçildim. 18 aydır tutukluyum. Maktulle 6 ay aynı iş yerinde çalışmak dışında başka hiçbir münasebetim, alışverişim yoktu. Önceki iş yerimde ifa ettiğim görev sebebiyle üzerimde, hesaplarımda yüklü miktarda para bulunmaktaydı. Hiçbir zaman başkasının parsasına tamah etmedim. Tahliye ve beraatimi istiyorum" dedi.

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BERAATİNİ İSTEDİ

Kimseyi öldürmediğini söyleyen Hakan F., "Suçsuz yere cezaevinde yatıyorum. Allah rızası için, Allah aşkı için benim beraatimi verin. Bana acımıyor musunuz? Allah berat kandilinde herkesi affetti. Ben niye cezaevinde yatıyorum? Ben kimseyi öldürmedim. Mahvoldum, 18 aydır tutukluyum" şeklinde konuştu. Mahkeme heyeti ise Hakan F.’nin tutukluluk halinin devamına, Mustafa Ş.'nin konutu terk etmemek şartıyla tahliyesine karar verdi.



