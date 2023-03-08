Deprem bölgesindeki kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü içleri ısıtan bir sürpriz ile kutlandı!

Depremin vurduğu Hatay'ın Defne ilçesinde çadır kentteki kadınlara, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısı ile karanfil hediye edildi. Hatay'ın Defne ilçesinde bulunan depremzedeler çiçekleri gördükleri anda yüzlerinde oluşan tebessüm görülmeye değerdi. Bir vatandaş ise çiçeği 35 yıllık eşi için aldığını söyleyerek “Çiçeği sevgilime, kadınıma aldım. Ona sürpriz yapacağım” dedi.

DEPREM BÖLGESİNDE 8 MART SEVİNCİ

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremler sonrasında Hatay’da da etkisini gösteren şiddetli sallantılar bölgede büyük kayıplara neden oldu. Evleri yıkılan Hatay halkı, depremler sonrasında kurulan çadır kentlere ve konteynerlara yerleştirildi. Defne ilçesindeki Orhanlı Çadır Kenti’nde de anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi. Gebze Berberler Kuaförler Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından çadır kentte kadınlara karanfil dağıtıldı. Çiçekleri alan kadınların yüzlerinde içleri ısıtan bir gülümseme oluştu.

Haberin Devamı

KADINLARIN YÜZÜ GÜLDÜ

Çadır kente kalan kadınlardan İyyem Genç Atakan, “Üzgünüz, Dünya Kadınlar Günü'nü bu şekilde kutlamayı kimse istemez. İnşallah daha iyi olacağız” derken, bir başka çadır kent sakini Hüsniye Urhan ise “Mutlu olduk, bizi düşünmeniz gerçekten mutluluk verici. Hele ki bu zor zamanlarda. Çiçek çok güzel kokuyor. Teşekkür ederim” diye konuştu.