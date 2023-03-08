CHP'li Muharrem Erkek iktidara geldiğimizde ilk 24 saatte İstanbul sözleşmesini geri getireceklerini açıkladı

Altılı masa bildiğiniz gibi. CHP'li Muharrem Erkek iktidara geldiğimizde ilk 24 saatte İstanbul sözleşmesini geri getireceklerini açıklaması gözleri yasaya karşı olan saadet partisine çevirdi.

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CHP'li Muharrem Erkek iktidara geldiğimizde ilk 24 saatte İstanbul sözleşmesini geri getireceklerini açıkladı

14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde uzun bir ara ve tartışmalardan sonra, millet ittifakı ortak mutabakat metin ile cumhurbaşkanı adaylarının Kemal Kılıçdaroğlu'nu açıklamasından sonra gözler seçim boyunca görüş farklılıklarından sonra yapılacak açıklamalara çevrilmişti.

SAADET PARTİSİ NASIL BİR TEPKİ VERECEK?

Daha önce aralarında özellikle Saadet Partisinin karşı çıktığı bilinen İstanbul sözleşmesi ile ilgili CHP'li Muharrem Erkek, iktidara geldiğimizde ilk 24 saatte İstanbul sözleşmesini geri getireceğiz" açıklaması gözleri yasaya karşı olan Saadet Partisine çevirdi. Konu ile ilgili partiden nasıl bir tepki geleceği şimdiden merak edilmeye başlandı.

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Kendilerine edilen zehir zemberek sözleri sindirip, Meral Akşener'i masaya yeniden kabul eden Millet İttifakı üyelerinden CHP, sapkınlığın yolunu açan İstanbul Sözleşmesi'ni vadetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararı ile Türkiye'nin çekildiği İstanbul Sözleşmesi, masanın tartışmalı konularından birisi olarak sırada bekliyor.

Ali Babacan'ın destekleyip, Ahmet Davutoğlu'nun, "Paranteze aldık" dediği İstanbul Sözleşmesi'ne "muhafazakar" Saadet ise karşı çıkıyor.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının ilan edilmesinden sonra konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, masanın ortaklarını hiçe sayarak şu vaatte bulundu:

24 SAAT İÇİNDE İSTANBUL SÖZLEŞMESİ YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Seçim zaferi sonrası ilk 24 saat içinde İstanbul Sözleşmesi yürürlüğe girecek.

Temel Karamollaoğlu ve Ahmet Davutoğlu'nun siyasi hırsları ve Erdoğan düşmanlığı ile, İstanbul Sözleşmesi'nin yeniden milletin başına bela edilmesine destek verip vermeyecekleri merakla bekleniyor.

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