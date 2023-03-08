CHP'nin yandaş gazetecisi Enver Aysever' den olay video paylaşımı! "Oy kullanırken kafamı duvarlara vura vura..."

Millet İttifakı'nda yaşanan krizler sonrası adayını açıklayan altılı masa Kemal Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı adayı ilan etti. Kılıçdaroğlu'nun adaylığına tepki gösteren CHP'nin yandaşları da bu duruma karşı büyük öfke duydu. Her seçimde kazanamayan Kemal Kılıçdaroğlu'nun istikrarla aday olması CHP'yi destekleyen kesimleri kızdırmaya devam ediyor. Gazetecilik hayatının uzun bir dönemini CHP Parti Meclisi binasında yürüten gazeteci Enver Aysever Milletvekili seçimlerinde oyunu Türkiye Komünist Partisinden yana kullanacağını Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ise oyunu kafasını duvarlara vura vura Kılıçdaroğlu'ndan yana kullanacağını belirtti. CHP yandaş gazeteci Enver Aysever "Seçimde oyumu Kemal Bey'e vereceğim ama bunu vallahi de billahi de kafamı duvarlara vurarak yapacağım, büyük pişmanlık duyacağım." dedi.

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KILIÇDAROĞLU'NA DEMEDİĞİNİ BIRAKMADI

Enver Aysever'den CHP'ye sitem dolu sözler sarf ederken kendine hakim olamadı ve, "sinirlerimizle oynattırmayın. Ben tekrar ediyorum, yazdım da. Ben Türkiye Komünist Partisi’ne oyumu vereceğim. Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nde de oyumu Kemal Bey’e vereceğim eğer tek aday çıkarsa. Ama bunu vallahi de billahi de şu kabine çıktığı zaman kendi kafamı duvarlara vurarak yapacağım." dedi.

"GELDİĞİMİZ HALE BAK"

CHP'nin yandaş gazetecisi Aysever Kılıçdaroğlu'na demediğini bırakmayarak; "Vallahi de billahi de büyük pişmanlık duyacağım. Ciddi söylüyorum, bakın büyük pişmanlık duyacağım. Çünkü bu insanları yine göreceğiz fotoğrafta ya, hiçbir şey yapmadan, bir kısmı Türkiye’nin anasını ağlatmış bir şekilde, yine o fotoğrafa girecek. Hadi siyasetçinin ilkesizliğini anladık da seçmeni de ilkesiz hale getiren bu mesele nedir ya. Bizi de zorla bu hale getiriyorlar. Şimdi diyecek ki verme, bence o doğru değil. Vermemek Erdoğan’a vermek oluyor. Erdoğan'dan kurtulmak için geldiğimiz hale bak. Geldiğimiz hale bak... Kemal Bey de artık gözümüze sokma ya bu kadarını da sokma. Ekmeleddin, gül, bilmem ne... Artık sen çık öne Kılıçdaroğlu. Hiç değilse biz de diyelim ki bak işte Kılıçdaroğlu falan filan." ifade etti.