Akşener'in görüntüsü sosyal medyada gündem oldu! "Zorla mı oturdu masaya?"

14 Mayıs tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimi için, 6'lı masanın ortak adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olarak açıklanmıştı.

AKŞENER, KARŞI ÇIKMIŞTI

Altılı masanın Cumhurbaşkanı adayını uzun zamandır açıklamaması bazı tartışmaların yaşanmasına ve krizlere neden olmuştu. 2 Mart tarihinde Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun başkanlığında Saadet Partisi Genel Merkezinde aday belirleme toplantısı gerçekleşmişti. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kılıçdaroğlu'nun aday olması kararına, seçimin kaybedileceği gerekçesiyle karşı çıkarak dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu.

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MASAYA GERİ DÖNMESİ BEKLENMİYORDU

5 siyasi lider CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun altılı masanın ortak aday olması yönünde görüş birliğine varırken, Akşener'in masayı terk etmesi siyaset gündemine bomba gibi düşmüştü. Vatandaşlar, Akşener'in Kılıçdaroğlu'nun adaylığını kesinlikle kabul etmeyeceğini ve 6 Mart'ta yapılan toplantıya katılmayacağını düşünüyordu.

"SURATI SİRKE SATIYORDU"

Kriz esnasında yapılan çeşitli görüşmeler ve söylentilerden sonra Akşener, tekrar masaya dönerek Kılıçdaroğlu'nun adaylığını kabul ederek metni imzaladı. Adayın açıklama esnasında Akşener'in basına yansıyan yüzünün asık ve moralsiz olması sosyal medyada gündem oldu. Bazı sosyal medya kullanıcıları: "Akşener'in suratı sirke satıyordu, zorla mı oturdu masaya?” yorumlarını yaptı.