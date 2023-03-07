Akşener'in görüntüsü sosyal medyada gündem oldu! "Zorla mı oturdu masaya?"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, altılı masadan kalkıp iki gün sonra masaya geri dönmüştü. Akşener'in Kılıçdaroğlu'nun adaylık açıklama mutabakat metnine imza atmasından sonra basın önünde konuşma yapıldığı esnadaki görüntüsü gündem oldu. Akşener için "Zorla mı oturdu masaya?” yorumları yapıldı.

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Akşener'in görüntüsü sosyal medyada gündem oldu! "Zorla mı oturdu masaya?"

14 Mayıs tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimi için, 6'lı masanın ortak adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olarak açıklanmıştı.

AKŞENER, KARŞI ÇIKMIŞTI

Altılı masanın Cumhurbaşkanı adayını uzun zamandır açıklamaması bazı tartışmaların yaşanmasına ve krizlere neden olmuştu. 2 Mart tarihinde Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun başkanlığında Saadet Partisi Genel Merkezinde aday belirleme toplantısı gerçekleşmişti. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kılıçdaroğlu'nun aday olması kararına, seçimin kaybedileceği gerekçesiyle karşı çıkarak dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu.

Akşener'in görüntüsü sosyal medyada gündem oldu! Zorla mı oturdu masaya?

MASAYA GERİ DÖNMESİ BEKLENMİYORDU

5 siyasi lider CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun altılı masanın ortak aday olması yönünde görüş birliğine varırken, Akşener'in masayı terk etmesi siyaset gündemine bomba gibi düşmüştü. Vatandaşlar, Akşener'in Kılıçdaroğlu'nun adaylığını kesinlikle kabul etmeyeceğini ve 6 Mart'ta yapılan toplantıya katılmayacağını düşünüyordu.

Akşener'in görüntüsü sosyal medyada gündem oldu! Zorla mı oturdu masaya?

"SURATI SİRKE SATIYORDU"

Kriz esnasında yapılan çeşitli görüşmeler ve söylentilerden sonra Akşener, tekrar masaya dönerek Kılıçdaroğlu'nun adaylığını kabul ederek metni imzaladı. Adayın açıklama esnasında Akşener'in basına yansıyan yüzünün asık ve moralsiz olması sosyal medyada gündem oldu. Bazı sosyal medya kullanıcıları: "Akşener'in suratı sirke satıyordu, zorla mı oturdu masaya?” yorumlarını yaptı.

Akşener'in görüntüsü sosyal medyada gündem oldu! Zorla mı oturdu masaya?

Akşener'in görüntüsü sosyal medyada gündem oldu! Zorla mı oturdu masaya?

Akşener'in görüntüsü sosyal medyada gündem oldu! Zorla mı oturdu masaya?

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