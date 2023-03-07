Bahçeli'den Meral Akşener'e büyük tepki: "İlkesizlik ve yüzsüzlüğün numunesidir. Bir daha satan yine satar!"

MHP Genel Başkan Lideri Devlet Bahçeli bugün katıldığı partisinin grup toplantısında İYİ Parti Lideri Meral Akşener'e demediğini bırakmadı. Bahçeli, Akşener'in masadan ayrılıp tekrar masaya dönmesine karşın, "İlkesizlik ve yüzsüzlüğün numunesidir. Bir daha satan yine satar!" ifadelerinde bulundu.

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Bahçeli'den Meral Akşener'e büyük tepki: "İlkesizlik ve yüzsüzlüğün numunesidir. Bir daha satan yine satar!"

İYİ PARTİ Genel Başkan Lideri Meral Akşener'in Saadet Partisi Genel Merkezinde Milli İttifakın 12. toplantısında ittifaktan ayrılıp altılı masayı yalnız bırakmıştı. 6 Mart günü ise İYİ Parti lideri Meral Akşener Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu Cumhurbaşkanı İcraci Yetkili Yardımcı olarak altılı masaya teklif etmişti. Meral Akşener'in şartını müzakere eden altılı masa teklifi kabul ederek Meral Akşener aday açıklama toplantısında tekrar eski yerini aldı.

Bahçeli'den Meral Akşener'e büyük tepki: "İlkesizlik ve yüzsüzlüğün numunesidir. Bir daha satan yine satar!"

"BİR DAHA SATAN YİNE SATAR"

Milli İttifak'ta yaşanan karışıklıklar sonrasında Cumhur İttifak'ı üyesi MHP Lideri Devler Bahçeli parti grup toplantısında konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Devlet Bahçeli Meral Akşener'in masadan ayrılmasına ilişkin yaptığı açıklamasında "İlkesizlik ve yüzsüzlüğün numunesidir. Bir daha satan yine satar!" ifade etti.

Bahçeli; "Bu ülkenin başına ne gelmişse küçük politikalardan ve küçülmüş politikacılardan kaynaklanan bir gerçektir. İlkeli olmak demek insanın kendisine sadakati demektir.

1 yıldır cumhurbaşkanı adayını yıpranmasın diye açıklamayıp, 1 günde toz duman olanlar ilkesizliğin canlı timsalleridir. Ortak aday anlayışı üzerinde uzlaşıp, 24 saat bile geçmeden atılan imzayı inkar edenler, ilkesizliğin ana damarıdır.

Kumar masası, şahsi hırsların masası, noter masası deyip devirip yeniden o masaya oturanlar ilkesizlik ve yüzsüzlüğün numunesidir. İP Başkanı insanların yüzüne utanmadan sıkılmadan nasıl bakacak? Bir kere satan yine satar. Yine satacaktır. Siyasetin muhalefetin cenahında yaşanan tabloya bakınca ülkemiz adına üzülmekten kendimizi alamıyoruz. Masada oturmayı daha beceremeyenler 85 milyon Türk vatandaşına hizmet etmesi, ilkeli ve dürüst siyaset göstermesi beyhude bir beklentidir."

Bahçeli'den Meral Akşener'e büyük tepki: "İlkesizlik ve yüzsüzlüğün numunesidir. Bir daha satan yine satar!"

"ÜLKEMİZ ADINA ÜZÜLMEKTEN KENDİMİ ALAMIYORUM"

Bahçeli ayrıca toplantısında muhalefetin bu denli kaotik bir siyaset hayatına üzüldüğünü belirterek, "Siyasetin muhalefet cenahında yaşanan kargaşa ve kaotik tabloya bakınca ülkemiz adına üzülmekten kendimizi alamıyoruz. Milletimiz ve Türkiye’miz böyle bir muhalefete asla müstahak değildir. Masada oturmayı dahi beceremeyen, ortak bir siyasi planlama ve hedefte bile buluşamayanların 85 milyon Türk vatandaşına hizmet etmesi, ilkeli ve dürüst şekilde siyasi duruş göstermesi beyhude bir beklentidir." ifade etti.

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