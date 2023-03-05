Vatandaşlar 6'lı masaya soyundu, gerçeğini aratmadı! Videoyu izleyenler gülme krizine girdi: İşte 6'lı masanın son hali...

Yaklaşık 13 ay önce 6 parti liderlerinin bir araya gelmesiyle birlikte kurulan, 6’lı masa olarak nitelendirilen koalisyonun, Meral Akşener'in masadan kalkması ve dağılmasıyla gündem olmaya devam ediyor.

6'LI MASA MİZAH HALİNE GETİRİLDİ

Bir yıl önce bir araya gelen siyasi liderler, masada 'Masa yuvarlak mı olsun? Oturma şekli nasıl olsun? Cumhurbaşkanı adayı kim olsun? Milletvekili dağılımı, bakanlık dağılımı nasıl olsun?' gibi birçok konuyu tartışma konusu haline getirdi.

TRAJİKOMİK BİR GÖRÜNTÜ ORTAYA ÇIKTI

Altılı masada tartışılan her konu, vatandaşlar tarafından mizah haline getirildi. Birbirinden ilginç sosyal medya gönderileri arasında bir videonun en dikkat çekici paylaşımlardan biri olduğu görüldü. Karadenizli olduğu anlaşılan ve Karadeniz mizah ve üslubuyla bir grup vatandaşın, kahvehanede 6'lı masayı taklit ederek mizah haline getirmesi trajikomik bir görüntünün ortaya çıkmasına neden oldu.

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VİDEO, İZLEYENLERİ KIRDI GEÇİRDİ

Paylaşım yapılan videoda; yuvarlak masa etrafında siyasi liderlerin talep ettikleri milletvekili, bakanlık sayısı ve cumhurbaşkanı adayı oylaması sonucunda çıkan tartışmanın ardından temsili liderlerin masayı dağıtma görüntüleri izleyenleri kırdı geçirdi.