"Masayı dağıtırsan belgeleri açıklarım" demişti! Yaşar Okuyan, Akşener'e meydan okudu: Seninle milletin önünde hesaplaşacağım

Meral Akşener'in masayı dağıtması halinde açıklayacağı belgeler olduğunu söyleyen Yaşar Okuyan, CHP'den ihraç edilmişti. Okuyan, "Meral Akşener, seninle milletin önünde hesaplaşacağım, hazır ol" diye konuştu.

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"Masayı dağıtırsan belgeleri açıklarım" demişti! Yaşar Okuyan, Akşener'e meydan okudu: Seninle milletin önünde hesaplaşacağım

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e katıldığı bir canlı yayında masayı dağıtmama uyarısı yapan Yaşar Okuyan, "Aksi halde seninle ilgili söyleyeceklerim ve belgelerim var" sözlerini kullanmıştı. Okuyan, açıklamasının ardından CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya gelmiş daha sonra CHP'den ihraç edilmişti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 6'lı koalisyonu dağıtması sonrasında Yaşar Okuyan Sabah'a önemli açıklamalarda bulundu.

Masayı dağıtırsan belgeleri açıklarım demişti! Yaşar Okuyan, Akşener'e meydan okudu: Seninle milletin önünde hesaplaşacağım

"MİLLET BU HANIMEFENDİYİ AFFETMEYECEK"

Okuyan, "Benim için sürpriz değildir. Ben Meral Hanım'ı çok iyi tanırım, İçişleri Bakanlığı'ndan, 28 Şubat döneminden tanırım. CHP'den bizi attılar falan bu önemli değil. Ben ne düşünüyorsam açıktan söylerim. Benim için sürpriz değil, 1 yıldır beklediğim bir şeydi. Şu kadar söyleyeyim, bu millet bu hanımefendiyi affetmeyecektir" diye konuştu.

Masayı dağıtırsan belgeleri açıklarım demişti! Yaşar Okuyan, Akşener'e meydan okudu: Seninle milletin önünde hesaplaşacağım

"SENİNLE MİLLETİN ÖNÜNDE HESAPLAŞACAĞIZ"

CHP'den ihraç edilen Okuyan'a kırgın olup olmadığı soruldu. Okuyan, "CHP'ye bir kırgınlığım yok. Benim çok da derdim değil. Faturayı bize kesseler ne olacak ya, biz nerelerden geliyoruz. Siz Yaşar Okuyan'ı bundan sonra takip edin. Meral Hanım'a sizin aracılığınızla sesleniyorum. Artık seninle milletin önünde hesaplaşacağız. Hazır ol" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Sabah

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