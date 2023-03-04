Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dağılan altılı masa için ilk yorum!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan dağılan altılı masa için ilk yorum geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan; "AK Parti olarak, Cumhur İttifakı olarak onlar ne der, ne yapar, nasıl adım atar böyle bir durumumuz yok. Zaten Cumhur İttifakı olarak hedefimizi belirledik. Yolumuzu belirledik ve şu anda bütün çalışmalarımızı bunun üzerine yapıyoruz. Onlar ne yaparlarsa yapsınlar biz planımız üzerinden, yol haritamız üzerinden çalışmalara devam ediyoruz. Onlar ne yaparsa yapsın, biz yolumuza devam ederiz.

"OTURDULAR, KONUŞTULAR, DAĞILDILAR"

Biz can derdindeyiz, onlar mal derdinde. Oturdular, konuştular, dağılırlar demiştim. Bunun böyle olacağını aylar öncesinde zaten söylemiştik. Onlar eteğindeki taşları döküyorlar. Onların döktüğü taşları bizim toplamak gibi bir niyetimiz yok." dedi.