Ersan Şen'in cumhurbaşkanlığı adaylığı hevesi kısa sürdü

Geçtiğimiz gece Haber Türk televizyonu canlı yayınında adaylığını açıklayan ve bu açıklamadan sonra İYİ Parti genel başkanı Meral Akşener'den genel merkeze davet edilmesi sosyal medyanın gündemine düşmüştü. Adaylık konusunda İYİ Parti mali işler başkanı Ümit Dikbayır'ın açıklamaları sonrası Ersan Şen'in hevesini kursağına bıraktı.

YAYINLAMA
Google News
Ersan Şen'in cumhurbaşkanlığı adaylığı hevesi kısa sürdü

Televizyon tartışma konuklarının en çok konuşulan ve tartışılan ismi olan Ersan Şen'in geçtiğimiz akşam Haber Türk tv canlı yayınında Cumhurbaşkanı aday olduğunu ve İYİ Parti kabul ederse aday adaylığını açıklaması üzerine, canlı yayın arasında İYİ Parti İstanbul il başkanı Buğra Kavuncu'nun kendisini araması ve Meral Akşener'in kendisiyle görüşmek üzere genel merkeze davet ettiğini söylemesi gündeme bomba gibi düşmüştü

Bu gelişmeler üzerine Ersan Şen'in adaylığı üzerinde sosyal medyada gündem olmuş olumlu ve olumsuz eleştirilmiş, hatta mizahi olarakda gündeme gelmişti.

Ersan Şen'in cumhurbaşkanlığı adaylığı hevesi kısa sürdü

ÜMİT DİKBAYIR: ADAYIMIZ ERSAN ŞEN DEĞİL

Konu ile ilgili bu akşam yine Haber Türk televizyonu programına katılan İYİ Parti mali işlerden sorumlu Ümit Dikbayır'ın açıklaması Ersan Şen'in Cumhurbaşkanlık adayı hayallerini suya düşürmüş oldu.

ERSAN ŞEN NEZAKET ZİYARETİ İÇİN DAVET EDİLDİ

Ümit Dikbayır, yaptığı açıklamada " Ersan Şen'in partimiz ile ilgili yapmış olduğu açıklama ve adaylık için partimizi tercih etmesinden dolayı çok teşekkür ediyoruz, ancak bizim adayımız Ersan şen değildir. Kendisini açıklamalarından dolayı genel başkanımız Meral Akşener, genel merkeze çağırarak bir nezaket ve teşekkür görüşmesi yapmak istediğini belirtmiş genel merkeze çağırmıştır, Biz cumhurbaşkanı ismi konusunda henüz karar vermedik" diyerek Ersan Şen'in adaylık konusunda hayallerinin sona erdirmiş oldu

Ümit Dikbayır'ın Ersan Şen'in adaylık konusunda yapmış olduğu bu açıklamadan sonra sosyal medyadaki yorumlar şimdiden çok merak edilmeye başlandı.

İYİ Partili Cihan Paçacı'dan Ersan Şen'in Cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin açıklaması geldi!İYİ Partili Cihan Paçacı'dan Ersan Şen'in Cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin açıklaması geldi!

Ersan Şen'den bomba açıklama! Cumhurbaşkanı adaylığını ilan etti! Akşener görüşmeye çağırdıErsan Şen'den bomba açıklama! Cumhurbaşkanı adaylığını ilan etti! Akşener görüşmeye çağırdı

1
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
AFAD’da deprem bölgesi için koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi
AFAD’da deprem bölgesi için koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi
Vatandaşlar 6'lı masaya soyundu, gerçeğini aratmadı! Videoyu izleyenler gülme krizine girdi: İşte 6'lı masanın son hali...
Vatandaşlar 6'lı masaya soyundu, gerçeğini aratmadı! Videoyu izleyenler gülme krizine girdi: İşte 6'lı masanın son hali...
Tanju Özcan'dan gündemi sarsan açıklama! "Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu masum değil"
Tanju Özcan'dan gündemi sarsan açıklama! "Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu masum değil"
"Masayı dağıtırsan belgeleri açıklarım" demişti! Yaşar Okuyan, Akşener'e meydan okudu: Seninle milletin önünde hesaplaşacağım
"Masayı dağıtırsan belgeleri açıklarım" demişti! Yaşar Okuyan, Akşener'e meydan okudu: Seninle milletin önünde hesaplaşacağım
Son Haberler
Ersan Şen'in cumhurbaşkanlığı adaylığı hevesi kısa sürdü
Ersan Şen'in cumhurbaşkanlığı adaylığı hevesi kısa sürdü
Pakistan’ın eski Başbakanı Khan’a yayın yasağı: Polis gözaltına almak için evine gitti
Pakistan’ın eski Başbakanı Khan’a yayın yasağı: Polis gözaltına almak için evine gitti
A Haber muhabiri Filiz Uçan Savaş kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Filiz Uçan Savaş’ın biyografisi
A Haber muhabiri Filiz Uçan Savaş kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Filiz Uçan Savaş’ın biyografisi
Nevşehir'de korkutan kaza! Freni patlayan kamyon araçlara çarptı: Yaralılar var
Nevşehir'de korkutan kaza! Freni patlayan kamyon araçlara çarptı: Yaralılar var
Nevşehir'de korkutan kaza! Freni patlayan kamyon araçlara çarptı: Yaralılar var
Nevşehir'de korkutan kaza! Freni patlayan kamyon araçlara çarptı: Yaralılar var
CHP'den yeni karar! Meclis üyesi seçilen üyelerin, İYİ Parti'den istifa etmesi istendi
CHP'den yeni karar! Meclis üyesi seçilen üyelerin, İYİ Parti'den istifa etmesi istendi
Çok Okunanlar
CHP'den yeni karar! Meclis üyesi seçilen üyelerin, İYİ Parti'den istifa etmesi istendi
CHP'den yeni karar! Meclis üyesi seçilen üyelerin, İYİ Parti'den istifa etmesi istendi
Gazeteci Mine Özbek kimdir, nerelidir, ne mezunudur, mesleği ve kariyeri nedir? Mine Özbek'in biyografisi
Gazeteci Mine Özbek kimdir, nerelidir, ne mezunudur, mesleği ve kariyeri nedir? Mine Özbek'in biyografisi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Hatay'da su yok" iddialarına yanıt verdi!
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Hatay'da su yok" iddialarına yanıt verdi!
İYİ Partili Cihan Paçacı'dan Ersan Şen'in Cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin açıklaması geldi!
İYİ Partili Cihan Paçacı'dan Ersan Şen'in Cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin açıklaması geldi!
Hakkari'de operasyon! 5 kilo metamfetamin ele geçirildi
Hakkari'de operasyon! 5 kilo metamfetamin ele geçirildi
Meydan muharebesi gibi kavga: 6 yaralı
Meydan muharebesi gibi kavga: 6 yaralı
Yorumlananlar
CHP, kendi kendini yalanladı! CHP'li Belediye Başkanı, Kılıçdaroğlu'nun ipliğini pazara çıkardı!
CHP, kendi kendini yalanladı! CHP'li Belediye Başkanı, Kılıçdaroğlu'nun ipliğini pazara çıkardı!
Ersan Şen'den bomba açıklama! Cumhurbaşkanı adaylığını ilan etti! Akşener görüşmeye çağırdı
Ersan Şen'den bomba açıklama! Cumhurbaşkanı adaylığını ilan etti! Akşener görüşmeye çağırdı
6'lı masa çatırdadı: CHP'lilerin paylaşımları İYİ Partili ismi kızdırdı! Ümit Dikbayır: Millet 5'ten büyüktür
6'lı masa çatırdadı: CHP'lilerin paylaşımları İYİ Partili ismi kızdırdı! Ümit Dikbayır: Millet 5'ten büyüktür
İYİ Parti Grup Başkan Vekili Erhan Usta Habertürk TV'ye konuştu Konuşmasında karar almadık, hala kapı açık"
İYİ Parti Grup Başkan Vekili Erhan Usta Habertürk TV'ye konuştu Konuşmasında karar almadık, hala kapı açık"