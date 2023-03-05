Ersan Şen'in cumhurbaşkanlığı adaylığı hevesi kısa sürdü

Televizyon tartışma konuklarının en çok konuşulan ve tartışılan ismi olan Ersan Şen'in geçtiğimiz akşam Haber Türk tv canlı yayınında Cumhurbaşkanı aday olduğunu ve İYİ Parti kabul ederse aday adaylığını açıklaması üzerine, canlı yayın arasında İYİ Parti İstanbul il başkanı Buğra Kavuncu'nun kendisini araması ve Meral Akşener'in kendisiyle görüşmek üzere genel merkeze davet ettiğini söylemesi gündeme bomba gibi düşmüştü

Bu gelişmeler üzerine Ersan Şen'in adaylığı üzerinde sosyal medyada gündem olmuş olumlu ve olumsuz eleştirilmiş, hatta mizahi olarakda gündeme gelmişti.

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ÜMİT DİKBAYIR: ADAYIMIZ ERSAN ŞEN DEĞİL

Konu ile ilgili bu akşam yine Haber Türk televizyonu programına katılan İYİ Parti mali işlerden sorumlu Ümit Dikbayır'ın açıklaması Ersan Şen'in Cumhurbaşkanlık adayı hayallerini suya düşürmüş oldu.

ERSAN ŞEN NEZAKET ZİYARETİ İÇİN DAVET EDİLDİ

Ümit Dikbayır, yaptığı açıklamada " Ersan Şen'in partimiz ile ilgili yapmış olduğu açıklama ve adaylık için partimizi tercih etmesinden dolayı çok teşekkür ediyoruz, ancak bizim adayımız Ersan şen değildir. Kendisini açıklamalarından dolayı genel başkanımız Meral Akşener, genel merkeze çağırarak bir nezaket ve teşekkür görüşmesi yapmak istediğini belirtmiş genel merkeze çağırmıştır, Biz cumhurbaşkanı ismi konusunda henüz karar vermedik" diyerek Ersan Şen'in adaylık konusunda hayallerinin sona erdirmiş oldu

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Ümit Dikbayır'ın Ersan Şen'in adaylık konusunda yapmış olduğu bu açıklamadan sonra sosyal medyadaki yorumlar şimdiden çok merak edilmeye başlandı.

İYİ Partili Cihan Paçacı'dan Ersan Şen'in Cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin açıklaması geldi!

Ersan Şen'den bomba açıklama! Cumhurbaşkanı adaylığını ilan etti! Akşener görüşmeye çağırdı