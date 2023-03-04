Ersan Şen'den bomba açıklama! Cumhurbaşkanı adaylığını ilan etti!

Hukuk profesörü Ersan Şen, katıldığı canlı yayında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ersan Şen, İYİ Parti'den davet gelirse, aday olmak istediğini söyledi.

Melahat Ersoy
Editör
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Ersan Şen'den bomba açıklama! Cumhurbaşkanı adaylığını ilan etti!

Prof. Dr. Ersan Şen, Habertürk kanalının canlı yayın konuğu oldu. Hukuk profesörü Şen, canlı yayında yaptığı açıklamalardan sonra, İYİ Parti'den davet gelirse, davete icabet edebileceğinin ve aday olmak istediğinin sinyalini verdi.

Ersan Şen'den bomba açıklama! Cumhurbaşkanı adaylığını ilan etti!

NE OLMUŞTU?

Ersan Şen, cumhurbaşkanı adaylığı için daha önce yaptığı açıklamalarında şu ifadeleri kullanmıştı: "Ciddi bir görüşme yapmadım. İki cümle söyleyeyim. Hiç bir şeyden çekinmem öyle bir kompleksim yok. Kendimi de aşağı görmem. Neşet Ertaş'ın dediği gibi halk seni bir yere götürür o yerden alır.

Ersan Şen'den bomba açıklama! Cumhurbaşkanı adaylığını ilan etti!

"HALK İSTERSE OLUR"

Eğer götürürse götürür, eğer bu olursa ve çoban ateşleri yanarsa bizim de bir yerimiz varsa halk götürürse o yere gideriz. Daha iyisini yaparım onu da söyleyeyim. Bunun için halkın istediği desteği lazım. Çoban ateşlerini yakan ben olurum başkası olur. Bu ekip işidir. Halk isterse olur."

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