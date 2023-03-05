İYİ Partili Cihan Paçacı'dan Ersan Şen'in Cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin açıklaması geldi!

Avukat ve Ceza Hukuk Profesörü Ersan Şen katıldığı bir canlı yayın programında, “Buğra Kavuncu aradı, Genel Başkanımız sizinle görüşmek istiyor dedi. Akşener, ‘Bunda ciddi misiniz' dedi, ‘Ciddiyim' dedim, görüşmek istedi. Muhtemelen bu hafta içinde bir görüşme gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullanmasının ardından sabah saatlerinde İYİ Parti Genel Merkezi’ne gelen İYİ Parti Kurumsal İlişkiler Başkanı Cihan Paçacı, konuyla ilgili basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"SADECE TELEVİZYONDA İZLEDİK"

Paçacı, Ersan Şen’in Cumhurbaşkanı adayı gösterilmesine ilişkin, “Henüz bir şey bilmiyoruz. Sadece televizyonda izledik. Bir görüşmemiz olmadı” ifadelerini kullandı.

Cihan Paçacı, 26 Ocak'ta Altılı Masanın adayı ile ilgili bir gazeteciye demeç vermesiyle çıkan polemik sebebiyle İYİ Parti Kurumsal İlişkiler Başkanlığı görevinden istifa etmişti. Paçacı, 3 Mart tarihinde görevine tekrar getirilmişti.