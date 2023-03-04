Son dakika! Ankara Milletvekili İYİ Parti'den istifa etti...

İYİ Parti'de Akşener'in yaptığı açıklamaların ardından yaprak dökümü devam ediyor. Son olarak Ankara Milletvekili Prof. Dr. Ayhan Altıntaş, partisinden istifa ettiğini sosyal medya hesabından paylaşarak duyurdu.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Altıntaş Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu sözlere yer verdi: "Son siyasi gelişmeler ışığında, gördüğüm lüzum üzerine İYİ Partiden istifa ettiğimi kamuoyuna saygıyla duyururum."

Ankara Milletvekili Prof. Dr. Ayhan Altıntaş'ın istifasıyla İYİ Parti'nin Meclis'teki vekil sayısı 36'ya düştü.

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