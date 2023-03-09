AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir: Muhalefet söylediklerinin aksini yapıyor!

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, cezaevinden altılı masaya ayar verdiğini söyleyerek, "HDP ile ortaklığınızı hangi gün aşikar edeceksiniz? HDP böyle bir beklenti içerisinde." dedi.

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AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir: Muhalefet söylediklerinin aksini yapıyor!

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, cezaevinden altılı masaya ayar verdiğini söyleyerek, "HDP ile ortaklığınızı hangi gün aşikar edeceksiniz? HDP böyle bir beklenti içerisinde." dedi. Milletvekili Aydemir, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, altılı masanın, seçime iki aylık zaman kalmasına rağmen daha önce söylediklerini zıddını uygulamaya başladıklarını savundu.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir: Muhalefet söylediklerinin aksini yapıyor!

''KILIÇDAROĞLU ÇELİŞİYOR!''

Altılı masadaki liderlerin, "bir partinin genel başkanının, cumhurbaşkanı adayı olamayacağı" sözlerini hatırlatarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Ben cumhurbaşkanı adayı oldum, o zaman partinin genel başkanlığından istifa ediyorum." demediğini belirtti. Milletvekili Aydemir, altılı masadaki 5 liderin, cumhurbaşkanı yardımcısı olacağının altını çizerek, "Onlar genel başkanlıktan istifa edecekler mi? Hani bunlar parlamenter sistemi savunuyorlardı? Bunu hep aldatma zemininde yaptılar ve bu durum aşikar oldu." dedi.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir: Muhalefet söylediklerinin aksini yapıyor!

''ALTILI MASA UCUZ SİYASET YAPIYOR''

Altılı masa liderlerinin, "Biz cumhurbaşkanı yardımcısı olacağımız için milletvekili adayı olmayacağız" dediklerine de değinen Milletvekili Aydemir, "Hakikat şu, bunlar kendi partilerinden aday olsalar, milletvekili seçilemeyecekler. Bunu kamufle edebilmek amacıyla 'Cumhurbaşkanı yardımcısı olacağımız için milletvekili adayı olamıyoruz' diyorlar. Onlara bir çağrıda bulunuyorum, milletvekili adayı olun da boyunuzun ölçüsünü alın. CHP'nin listelerinden aday olursanız yarın 'CHP'nin milletvekili adayı' diye tarif göreceğinizden de korkuyorsunuz, çekiniyorsunuz. Kendinize böyle bir yol buldunuz. Ucuz siyaset, yaptıkları bu." dedi.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir: Muhalefet söylediklerinin aksini yapıyor!


MASANIN ALTINDA HDP VAR!

Milletvekili Aydemir, "altılı masayı HDP'nin şekillendirdiğini" savunarak, "Selahattin Demirtaş, hapishaneden bunlara mektupla ayar veriyor. Demirtaş, tıpkı Fatma Kurtulan'ın daha önce İYİ Parti Grup Başkanvekiline verdiği ayar gibi mektupla Meral Akşener'e ayar veriyor. İYİ Partililer, Demirtaş'ın bu söylemlerine, taleplerine ne diyorsunuz? HDP ile ortaklığınızı hangi gün aşikar edeceksiniz? HDP böyle bir beklenti içerisinde." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir: Muhalefet söylediklerinin aksini yapıyor!

''NE YAPTIKLARINI BİLMİYORLAR''

CHP'nin, HDP ile ne zaman görüşeceğinin merak edildiğine dikkati çeken Milletvekili Aydemir, şunları kaydetti: "Yukarı tükürsen bıyık, aşağı tükürsen sakal, misali. Şu anda CHP de iki arada bir derede kaldı. Ne yapacaklarını şaşırmışlar. HDP'ye dönüp bir tebessüm yapsalar geniş halk kitleleri tepki gösterecek. CHP'nin, İYİ Parti'nin tabanından, Saadet Partisi'nden, her kesimden tepki görecekler. Yapmasalar Selahattin Demirtaş aportta bekliyor, açık açık fırça atıyor. Böylesine bir garabet içindeler. Debelenme durumuna düştüler. HDP ile ortaklıklarını hangi zemine koyacaklar, bekliyoruz. Meral Akşener, 'CHP görüşebilir ama asla masaya almayız' diyor. Bu, HDP'yi aslında aşağılamaktır. HDP'liler de 'Siz bizi aşağılıyorsunuz. Bunu asla kabul etmeyiz. Bizimle görüşeceksiniz. Masanın tamamı bizi kabul etmek zorunda' diyor." diyerek sözlerine son verdi.

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