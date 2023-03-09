CHP'liler çıldıracak! Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal: İyi ki Erdoğan var!

"Adayımız yıpranır" diyerek adaylarını açıklamayan Millet İttifakı seçime 2 ay kala adaylarının Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu duyurdu. Cumhurbaşkanı adayını açıklamadan önce ise Millet İttifakı'nın oluşturduğu 6'lı masada ortalık karışmış, İYİ Parti Lideri Meral Akşener'de Kılıçdaroğlu'nun aday olmasına tepki göstermişti. Kendi içlerinde bile adaylık çatışmasına düşen liderlere tepkiler çığ gibi büyümeye devam ediyor. Son olarak ise 11 Şubat günü hayatını kaybeden CHP eski genel başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal'da Kılıçdaroğlu'nun aday olmasına tepki gösterdi.

Haberin Devamı

"İYİ Kİ ERDOĞAN VAR"

Sık sık CHP kanadını eleştiren Aslı Baykal Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla övgü yağdırdı. Aslı Baykal paylaşımında; "Kılıçdaroğlunun çoklu ittifak bloku türlü vaatlerle, kendinden başka aday çıkmasını önlemeye çalışıyor. İyi ki Erdoğan var da demokrasimizi yaşatabileceğiz. O da olmasa oluşan acaip blok tüm sesleri susturacak ve seçime tek aday girmesine izin verecek." dedi.