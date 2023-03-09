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CHP’li yandaş gazeteci Şirin Payzın, AK Partili seçmenleri tehdit etti “ iki ayınız kaldı” iması
Kemal Kılıçdaroğlu'nun millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı olması, CHP'li yandaş gazetecilerin seçimleri alacaklarını düşünerek sosyal medya hesabından “2 ayınız kaldı “ diyerek AK Parti, seçmenlerini açıkça tehdit etmesi tepkilere yol açtı
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