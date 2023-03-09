CHP’li yandaş gazeteci Şirin Payzın, AK Partili seçmenleri tehdit etti “ iki ayınız kaldı” iması

Kemal Kılıçdaroğlu'nun millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı olması, CHP'li yandaş gazetecilerin seçimleri alacaklarını düşünerek sosyal medya hesabından “2 ayınız kaldı “ diyerek AK Parti, seçmenlerini açıkça tehdit etmesi tepkilere yol açtı

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CHP’li yandaş gazeteci Şirin Payzın, AK Partili seçmenleri tehdit etti “ iki ayınız kaldı” iması 1

Ülkeyi kutuplaştırır açıklamalarıyla hep karşı seçmen olarak gören CHP yandaş medyası, seçimlere az bir süre kala esas kutuplaştırıcı, hatta hakaret ve tehdit üsluplarıyla sosyal medya paylaşımları tepkilere yol açtı.

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CHP’li yandaş gazeteci Şirin Payzın, AK Partili seçmenleri tehdit etti “ iki ayınız kaldı” iması
CHP’li yandaş gazeteci Şirin Payzın, AK Partili seçmenleri tehdit etti “ iki ayınız kaldı” iması
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