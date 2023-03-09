Hayvanlarda ŞAP Virüsü alarm verdi! Hayvan pazarları kapatıldı!

Elazığ'da şap virüsü alarm verdi. Hayvanlarda görülen şap virüsü Tarım ve Orman Bakanlığını harekete geçirdi. Veterinerler ve sağlık teknikerlerinin izinleri iptal edildi. Hayvanlarda görülen ve bulaşıcı olan virüs nedeniyle aşı çalışmaları başlatıldı.

YAYINLAMA
Google News
Hayvanlarda ŞAP Virüsü alarm verdi! Hayvan pazarları kapatıldı!

Türkiye’nin farklı illerinde yaklaşık 2 aydır görülen SAT-2 tipi şap virüsü nedeniyle Tarım ve Orman Bakanlığı acil çalışma başlattı. Bakanlık hayvanlarda görülen bu hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla çeşitli önlemler aldı. Farklı ülkelere gidecek olan hayvanların ithalat, ihracat ve kesim maksatlı sevkler dışındaki tüm hayvanların hareketleri yasaklandı. Ülke genelindeki hayvan pazarları da kapatıldı. SAT-2 tipi şap virüsü nedeniyle Tarım ve Orman Bakanlığı’nın talimatı istikametinde, tüm Türkiye'de ikinci bir emre kadar veteriner hekim, veteriner sağlık teknikeri ve teknisyenlerinin izinleri de iptal edildi.

Hayvanlarda ŞAP Virüsü alarm verdi! Hayvan pazarları kapatıldı!

HAYVAN PAZARLARI KAPATILDI

Elazığ Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ''Ülkemizde görülen şap hastalığının bu türünden dolayı hayvan pazarları kapanmıştır. İkinci bir emre kadar hayvanların satışı ve hareketi yasaktır. Aksi durumda kolluk kuvvetleri tarafından 36a kanunun ilgili maddesine göre hastalıkların yayılmasının önlenmesi amacıyla Bakanlık tedbirlerine uymayanlara 46 bin 159 lira idari para cezası uygulanacaktır'' denildi.

Hayvanlarda ŞAP Virüsü alarm verdi! Hayvan pazarları kapatıldı!

AŞI ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çiftçilere gönderilen mesajda ise aşı çalışmalarına başlandığı belirtilerek tespit edilen virüs SAT-2 olup, aşı çalışmalarına özel sektör ve devlet eliyle başlanmış olup üretimi tamamlandığında sahaya verileceği vurgulandı.

Hayvanlarda ŞAP Virüsü alarm verdi! Hayvan pazarları kapatıldı!

İlgili Haberler
Tüm Türkiye'nin psikolojisi bozuldu! Depremler psikolojik olarak herkesi etkiledi!
Tüm Türkiye'nin psikolojisi bozuldu! Depremler psikolojik olarak herkesi etkiledi!
9 Mart Perşembe günü Altın piyasası güven vermiyor! Çeyrek ve Gram yükselişte Ons altın düşüşte!
9 Mart Perşembe günü Altın piyasası güven vermiyor! Çeyrek ve Gram yükselişte Ons altın düşüşte!
Özgür Özel HDP'ye bakanlık verilemez diyemem dedi, İYİ Parti şimdi ne diyecek?
Özgür Özel HDP'ye bakanlık verilemez diyemem dedi, İYİ Parti şimdi ne diyecek?
Deprem korkusu kentsel dönüşümü hızlandırdı! İstanbul'da riskli yapılar dönüşüme giriyor!
Deprem korkusu kentsel dönüşümü hızlandırdı! İstanbul'da riskli yapılar dönüşüme giriyor!
9 Mart 2023 Perşembe hava durumu: Yaz kapıda! O illerde sıcaklık artmaya başladı!
9 Mart 2023 Perşembe hava durumu: Yaz kapıda! O illerde sıcaklık artmaya başladı!
CHP’li yandaş gazeteci Şirin Payzın, AK Partili seçmenleri tehdit etti “ iki ayınız kaldı” iması
CHP’li yandaş gazeteci Şirin Payzın, AK Partili seçmenleri tehdit etti “ iki ayınız kaldı” iması
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Deprem korkusu kentsel dönüşümü hızlandırdı! İstanbul'da riskli yapılar dönüşüme giriyor!
Deprem korkusu kentsel dönüşümü hızlandırdı! İstanbul'da riskli yapılar dönüşüme giriyor!
CHP’li yandaş gazeteci Şirin Payzın, AK Partili seçmenleri tehdit etti “ iki ayınız kaldı” iması
CHP’li yandaş gazeteci Şirin Payzın, AK Partili seçmenleri tehdit etti “ iki ayınız kaldı” iması
Alpay Özalan'dan zehir zemberek sözler! "Bu rezillik, Saadet Partisi'ne 100 yıl yeter!"
Alpay Özalan'dan zehir zemberek sözler! "Bu rezillik, Saadet Partisi'ne 100 yıl yeter!"
Saadet Partisi'nde kılıçlar çekildi! Adayın açıklandığı gün atılan slogan partiyi karıştırdı: Muhalifler bildiri yayınlayacak
Saadet Partisi'nde kılıçlar çekildi! Adayın açıklandığı gün atılan slogan partiyi karıştırdı: Muhalifler bildiri yayınlayacak
Son Haberler
Depremzedelere her sabah 60 litre taze günlük süt dağıtıyor
Depremzedelere her sabah 60 litre taze günlük süt dağıtıyor
Antalya'da motosikletli kurye yaşlı turiste çarptı! Kadın neye uğradığını şaşırdı!
Antalya'da motosikletli kurye yaşlı turiste çarptı! Kadın neye uğradığını şaşırdı!
Hayvanlarda ŞAP Virüsü alarm verdi! Hayvan pazarları kapatıldı!
Hayvanlarda ŞAP Virüsü alarm verdi! Hayvan pazarları kapatıldı!
Navigasyonu ayarlamak için telefonu eline aldı! Kaza kaçınılmaz oldu!
Navigasyonu ayarlamak için telefonu eline aldı! Kaza kaçınılmaz oldu!
Mardin’de akrabalar arasında silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı
Mardin’de akrabalar arasında silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı
Bakan Kirişci’den Hatay’ı terk edenlere çağrı: “Kardeşlerimden istirhamım tekrar buraya dönmeleri"
Bakan Kirişci’den Hatay’ı terk edenlere çağrı: “Kardeşlerimden istirhamım tekrar buraya dönmeleri"
Çok Okunanlar
CHP’li yandaş gazeteci Şirin Payzın, AK Partili seçmenleri tehdit etti “ iki ayınız kaldı” iması
CHP’li yandaş gazeteci Şirin Payzın, AK Partili seçmenleri tehdit etti “ iki ayınız kaldı” iması
Özgür Özel HDP'ye bakanlık verilemez diyemem dedi, İYİ Parti şimdi ne diyecek?
Özgür Özel HDP'ye bakanlık verilemez diyemem dedi, İYİ Parti şimdi ne diyecek?
SON DAKİKA: Marmara Denizi'nde 3,9 büyüklüğünde deprem
SON DAKİKA: Marmara Denizi'nde 3,9 büyüklüğünde deprem
Deprem korkusu kentsel dönüşümü hızlandırdı! İstanbul'da riskli yapılar dönüşüme giriyor!
Deprem korkusu kentsel dönüşümü hızlandırdı! İstanbul'da riskli yapılar dönüşüme giriyor!
Tuzla'da yangın: Balıkçı gemisi alev alev yandı
Tuzla'da yangın: Balıkçı gemisi alev alev yandı
Hac kuraları çekildi: Hacı adayları, sonuçları saat 22'den sonra e-Devlet üzerinden öğrenilebilecek
Hac kuraları çekildi: Hacı adayları, sonuçları saat 22'den sonra e-Devlet üzerinden öğrenilebilecek
Yorumlananlar
Ersan Şen'den bomba açıklama! Cumhurbaşkanı adaylığını ilan etti! Akşener görüşmeye çağırdı
Ersan Şen'den bomba açıklama! Cumhurbaşkanı adaylığını ilan etti! Akşener görüşmeye çağırdı
6'lı masa çatırdadı: CHP'lilerin paylaşımları İYİ Partili ismi kızdırdı! Ümit Dikbayır: Millet 5'ten büyüktür
6'lı masa çatırdadı: CHP'lilerin paylaşımları İYİ Partili ismi kızdırdı! Ümit Dikbayır: Millet 5'ten büyüktür
İYİ Parti Grup Başkan Vekili Erhan Usta Habertürk TV'ye konuştu Konuşmasında karar almadık, hala kapı açık"
İYİ Parti Grup Başkan Vekili Erhan Usta Habertürk TV'ye konuştu Konuşmasında karar almadık, hala kapı açık"
Kılıçdaroğlu'ndan yeni açıklama! "Ülkeyi siyasi operasyonlarla yönetmeye talip olmayacağız"
Kılıçdaroğlu'ndan yeni açıklama! "Ülkeyi siyasi operasyonlarla yönetmeye talip olmayacağız"