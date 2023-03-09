Hırsızı evinde görünce ne yapacağını bilemedi! Kendini savunmak için bıçağı çekip öldürdü!

Kocaeli'de bir vatandaşın evine sabah saatlerinde hırsız girdi. Hırsızın kapıyı zorlamasıyla kapı açıldı ve karşısında ev sahibini gördü. Ev sahibi ise korkuyla ne yapacağını bilemeyip bıçakla saldırdı. Hırsız ise eşya çalmak için girdiği evde hayatını kaybetti. Ev sahibi mahkemeye sevk edildi ve tahliyesini istedi.

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Hırsızı evinde görünce ne yapacağını bilemedi! Kendini savunmak için bıçağı çekip öldürdü!

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir vatandaşın evine hırsız girmiş ve çıkan arbede de hırsızı bıçakla öldürmüştü. Ev sahibi ise birden fazla suç kaydı bulunan hırsızın, olay günü sanığın evine maskeli girdiği ve kapı kilidini kırdığı belirtilerek, sanığın kendisini savunmak amacıyla eline bıçak aldığı ifade edildi. Mütalaada ise ev sahibi tahliyesi istendi. Kocaeli Gölcük'te bulunan Yeni Mahalle'de 14 Ocak 2022'de Osman K., evde kahvaltı yaptığı sırada yatak odasından sesler duymuş, seslerin geldiği tarafa yöneldiğinde ise karşısında Murat Yarar isimli şahsı görmüş. İkili arasında çıkan arbede sırasında Osman K., elinde bulunan bıçakla evine giren Yarar'ı bıçaklamıştı. Evden Kaçan Murat Yarar fenalaşarak hastaneye kaldırılmış, kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Gözaltına alınan ev sahibi Osman K. ise tutuklanmıştı.

Hırsızı evinde görünce ne yapacağını bilemedi! Kendini savunmak için bıçağı çekip öldürdü!

EV SAHİBİNİN BERAATİ İSTENDİ

Tutuklu sanık Osman K.'nın, Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya taraf avukatları, öldürülen Murat Yarar’ın ailesi ve tutuklu sanık Osman K. katıldı. Sanık tahliye ve beraatini istedi.

Hırsızı evinde görünce ne yapacağını bilemedi! Kendini savunmak için bıçağı çekip öldürdü!

MEŞRU SAVUNMA SINIRINI AŞMASININ MAZUR GÖRÜLMESİ İSTENDİ

Cumhuriyet savcısının mahkemeye sunduğu mütalaasında, Murat Yarar'ın birden fazla suç kaydı bulunduğu ve hırsızlık suçundan da hükümlü olduğu belirtildi. Mütalaada, Yarar'ın sanığın ikametine yüzünde maskeyle girdiği ve yanında bir çift eldiven bulunduğu ifade edilerek, sanığın ikametinin kapı kilidini kırdığı ve konut dokunulmazlığını ihlal ettiği kaydedildi. Mütalaada, Murat Yarar'ın evin içine idrarını yaptığı, daha sonra karşılaştığı Osman K. ile aralarında arbede yaşandığı ve Osman K.'nın Yarar'a bıçak sallayıp, tava ile vurduğu belirtildi.
Murat Yarar'ın maskeli vaziyette kapı kilidini kırarak eve girdiğinin vurgulandığı mütalaada, Osman K.'nın ses duyması üzerine kendini savunmak amacıyla eline tava ile bıçak aldığı ifade edilerek, "Korkup telaşa kapılması sebebiyle meşru savunma sınırını aşmasının mazur görülmesi gerektiği kanaatine varılmıştır" denildi. Mütalaada, sanığın tahliyesi talip edildi.
Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

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