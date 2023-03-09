Sabiha Gökçen Havaalanından 6 tır unutulan eşya getirdi! 11 Mart'ta satışa sunacak!

İstanbul Pendik'te bulunan ve her yıl milyonlarca yolcuyu ağırlayan Sabiha Gökçen Havaalanında unutulan eşyalar 11 Mart'ta ihaleye çıkarılacak. Dış Hatlardan sahipleri tarafından alınmayan birçok eşya Avcılar'da Cumartesi günü satışa sunulacak.

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Sabiha Gökçen Havaalanından 6 tır unutulan eşya getirdi! 11 Mart'ta satışa sunacak!

Sabiha Gökçen Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde unutulan ve sahipleri tarafından alınmayan binlerce valiz, çanta, 2 bin 400 adet elektronik cihaz ve binlerce çeşit eşya ihaleye çıkarıldı. İhaleyi ise Avcılar’da ikamet eden mağaza sahibi Aziz Korkmaz, kazandı. Korkmaz, satış öncesi binlerce eşyayı mağazasına ait depoya götürerek ayrıştırdı. Valizlerden çıkan eşyaları çeşidine göre ayıran Korkmaz, 11 Mart cumartesi günü Avcılar’daki "Unutulan Eşyalar" satış mağazasında satışa sunacak.

HAVAALANINDAN 6 TIR UNUTULAN EŞYA ÇIKTI

Yaklaşık 35 yıldır bu işi yaptığını belirten mağaza sahibi , “2020-2021, 2.5 yıl Sabiha Gökçen Havalimanında unutulmuş, kayıp ve buluntu eşyaların ‘kayıp eşyalar’ ihalesini firmamız kazandı. Tabi ihale ile alınan ve yüksek bir fiyata aldık. Depolarımıza çektik malları, 11 Mart’ta satışa koyacağız. 5 tır mal çektik. Ayrıca uçak içerisinde, bekleme salonlarında ve dış hatlarda unutulan eşyaların, saatti, gözlüktü, kitaptı bu tür şeyleri de ayrıca çektik yani 6 tır mal çektik. Aklınıza ne geliyorsa her türlü eşya var. Bu işi yaklaşık 35 senedir yapıyoruz, bugüne kadar 2 kişi var. Onları da jest olsun diye unuttukları eşyayı ispat ettiler, ücretsiz olarak verdik” dedi.

Sabiha Gökçen Havaalanından 6 tır unutulan eşya getirdi! 11 Mart'ta satışa sunacak!

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