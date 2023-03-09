Sivas'ta feci kaza! Depremzede aile kaza geçirdi: Ölü ve yaralılar var

Sivas’ta depremzede ailenin karıştığı kazada 1 kişi ölürken aralarında çocuklarında bulunduğu 5 kişi yaralandı.

Melahat Ersoy
Editör
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Sivas'ta feci kaza! Depremzede aile kaza geçirdi: Ölü ve yaralılar var

Edinilen bilgiye göre kaza Sivas-Erzincan karayolu Sivas’ın İmranlı ilçesi Kızıldağ geçidinde meydana geldi. Kazada 58 ABU 831 plakalı çekici ile Erzincan istikametinden gelmekte olan 26 NF 154 plakalı, içerisinde Kahramanmaraşlı depremzede Göktürk ailesinin bulunduğu araç çarpıştı.

Sivas'ta feci kaza! Depremzede aile kaza geçirdi: Ölü ve yaralılar var

YARALILAR HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Yaralılar İmranlı Arama Kurtarma Timi (İMAYKUT) ekiplerinin operasyonu ile araçtan çıkartıldı. Yaralılar ambulanslarla Erzincan’ın Refahiye ilçesinde bulunan Doktor Fahrettin Uğur Devlet Hastanesi ve Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildiler.

Sivas'ta feci kaza! Depremzede aile kaza geçirdi: Ölü ve yaralılar var

İNCELEME BAŞLATILDI

Meliha Göktürk (35) Doktor Fahrettin Uğur Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Kazada yaralanan; İ. Göktürk, A. Göktürk, A. Göktürk, İ. Göktürk ve H.Göktürk’ün tedavileri sürüyor. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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