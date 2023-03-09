3 ilde ''Altın Kızlar'' operasyonu! 8 milyonluk vurgun yapan çete yakalandı!

Kocaeli merkezli 3 ilde yapılan operasyonlarda 'Altın Kızlar' isimli 41 kişilik soyguncu çetesi çökertildi. Kapısı kilitli olmayan ikametleri tespit ederek 8 milyon TL'lik ziynet eşyası çalan şüpheliler, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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3 ilde ''Altın Kızlar'' operasyonu! 8 milyonluk vurgun yapan çete yakalandı!

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, evlerden altın, para ve ziynet eşyası hırsızlıkları ihbarı üzerine Aralık ayında incelemelere başladı. Yapılan incelemelerde 55 şüpheli şahsa odaklanıldı. Şahıslardan 14’ünün, daha önce işledikleri suçlardan 3 ila 70 yıl arası hapse mahkum edildikleri ve cezaevinde oldukları tespit edildi. 6 Mart tarihinde Kocaeli merkezli İstanbul ve Kayseri olmak üzere 3 ilde 41 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon neticesinde 25'i kadın, 16'sı erkek 'Altın Kızlar' adı verilen 41 kişilik grup gözaltına alındı.

3 ilde ''Altın Kızlar'' operasyonu! 8 milyonluk vurgun yapan çete yakalandı!

ALTIN KIZLAR DEĞİL ALTIN HIRSIZLARI

Kapısı kilitli olmayan konutları tespit edip soyan şüphelilerin, o evlerden altın ve ziynet eşyası çaldıkları belirlendi. Hırsızlar büyük titizlikle çalışıyor ve ev sahipleri hiç bir şey fark edemiyor. Eşyaları çalınan vatandaşların bu sebeple olaydan birkaç gün sonra ihbarda bulundukları belirtildi. Altın Kızlar grubundaki erkeklerin kadınları hırsızlık yapacakları yere araç ile götürdükleri, kadınların ise ikamete girip, eşyaları çaldıkları tespit edildi.

3 ilde ''Altın Kızlar'' operasyonu! 8 milyonluk vurgun yapan çete yakalandı!

EV DEĞİL CEPHANELİK

Çetenin 35 hırsızlık eyleminin 14’ünü Kocaeli’de, 19’unu İstanbul’da, birer kez de Samsun ve Bursa’da gerçekleştirdiği öğrenildi. Şüphelilerin toplam çaldıkları ziynet eşya değerinin 7 milyon 865 bin TL olduğu belirlendi. Şahısların evlerinde yapılan aramalarda ise 3 ruhsatsız pompalı tüfek, 2 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı, 129 çeşitli ebatlarda fişek, 40 kartuşlu fişek, 18 farklı model kol saati, 17 çift altın küpe, 4 altın bilezik, 6 altın kolye, 5 altın yüzük, 21 bin 500 TL ve 300 avro para ele geçirildi. Şüpheliler emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen bazı kadınların kucağında bebek, bazılarının ise hamile olduğu görüldü.

Olay anı kameralara yansıdı.

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