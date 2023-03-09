Yeniden Refah Partisi Teşkilat Başkanı Ramazan Yılmaz evinde ölü bulundu!

Yeniden Refah Partisi Merkez İlçe Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ramazan Yılmaz evinde ölü bulundu.

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Yeniden Refah Partisi Teşkilat Başkanı Ramazan Yılmaz evinde ölü bulundu!

Yeniden Refah Partisi Merkez İlçe Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ramazan Yılmaz evinde ölü bulundu. Bartın'da yaşayan, 40 yaşındaki Ramazan Yılmaz' ailesi kanlar içinde buldu.

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Olay, Bartın'da gece saatlerinde meydana geldi. Yılmaz’ın yaşadığı evde, kanlar içinde olduğunu gören ailesinin ihbarı üzerine olay yerine 112 ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde Yılmaz’ın kendi canına kıydığı ve hayatını kaybettiği anlaşıldı. Yılmaz’ın olay öncesi yazılı bir not bıraktığı ve Jandarma ekiplerince o nota el konulduğu öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yılmaz’ın cenazesi Amasra İlçesine bağlı Şükürler köyünde ikindi namazını müteakip toprağa verilecek.

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