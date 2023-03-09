Navigasyonu ayarlamak için telefonu eline aldı! Kaza kaçınılmaz oldu!

Korkunç kaza, gece saatlerinde Kırıkkale-Kırşehir Kara Yolu üzerindeki Keskin Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yakınlarında meydana geldi. Ankara'dan Bitlis'e seyreden sağlık görevlisi A.B., telefonundaki navigasyon uygulamasını ayarlamaya çalıştığı sırada dikkati dağılarak 06 CGZ 233 plakalı otomobili ile kaza yaptı.

SÜRÜCÜ ŞANS ESERİ HAFİF SIYRIKLARLA ATLATTI

Kaza sonrasında şarampole devrilen otomobilden sürücü hafif sıyrıklarla kurtulurken, araçta büyük çapta maddi hasar oluştu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince, ambulansta tedavi gören sürücü hastaneye gitmeyi reddetti. Kolluk kuvvetlerince kaza alanında yapılan incelemenin ardından da otomobil, ahtapot çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı.