Sakarya'da kaza! Tır şarampole devrildi: Uzun araç kuyrukları oluştu

Sakarya’nın Geyve ilçesi D-650 karayolunda kontrolden çıkan tır şarampole devrildi. Meydana gelen kaza sonrasında Adapazarı istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Melahat Ersoy
Editör
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Sakarya'da kaza! Tır şarampole devrildi: Uzun araç kuyrukları oluştu

D-650 karayolu Karaçam mevkii Adapazarı istikametinde meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkan tır şarampole devrildi. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevke dildi.

Sakarya'da kaza! Tır şarampole devrildi: Uzun araç kuyrukları oluştu

TIRI KALDIRMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Meydana gelen kaza sebebiyle karayolunun Adapazarı istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Tırın kaldırılma çalışmaları devam ederken trafik, tek yönden gidiş ve geliş olarak sağlanıyor.

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