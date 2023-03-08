Turistik tesise silahlı saldırı: Ölüler ve yaralılar var

Meksika’da Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) üyelerinin, turistik tesise düzenlendikleri silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Saldırganlar, tesisi ateşe vererek olay yerinden kaçtı.

Melahat Ersoy
Editör
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Turistik tesise silahlı saldırı: Ölüler ve yaralılar var

Meksika’nın Guanajuato eyaletinde yer alan Celaya şehrindeki La Palapa adlı turistik tesise silahlı saldırı düzenlendi. Meksika’nın en tehlikeli suç örgütü olan Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) üyesi en az 6 kişilik grup, tesisteki bazı müşterileri vurduktan sonra bölgeyi ateşe vererek olay yerinden kaçtı.

8 KİŞİ YARALANDI

Güvenlik güçleri, grubun 2 kişiyi vurarak, 1 kişiyi de yakarak öldürüldüğünü ifade ederek, 8 kişinin ise saldırı sırasında ve yangında yaraladığını aktardı. Saldırının ardından tesise tehdit içeren ifadelerin yer aldığı pankart asıldı. Pankartta, saldırıyı CJNG’nin üstlendiği belirtilerek, tesisin sahibi ise ölümle tehdit edildi.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

La Palapa adlı işletmenin sahibinin bölgede faaliyet gösteren farklı bir kartel ile bağlantılı olduğu bildirildi. Olayın failleri henüz yakalanamazken, Guanajuato Eyaleti Başsavcılığı olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığını ve çok yönlü operasyonların düzenlediğini açıkladı.

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