Afganistan'da bombalı saldırı düzenlendi! Vali hayatını kaybetti! Taliban terör örgütünün ülkeyi darbe yöntemiyle ele geçirmesi sonrasında büyük krizler yaşanmış ve yeni yaptırımlar gelmişti. Taliban'ın başa geçmesinin ardından saldırılar ve kısıtlamalar hala devam etmekte. Son olarak ise Afganistan'ın Balkh vilayetinde valilik binasına bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıyı ise henüz üstlenen olmadı.