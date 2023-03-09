Afganistan'da bombalı saldırı düzenlendi! Vali hayatını kaybetti!

Taliban terör örgütünün ülkeyi darbe yöntemiyle ele geçirmesi sonrasında büyük krizler yaşanmış ve yeni yaptırımlar gelmişti. Taliban'ın başa geçmesinin ardından saldırılar ve kısıtlamalar hala devam etmekte. Son olarak ise Afganistan'ın Balkh vilayetinde valilik binasına bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıyı ise henüz üstlenen olmadı.

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Afganistan'da bombalı saldırı düzenlendi! Vali hayatını kaybetti!

Taliban'ın yönettiği Afganistan'da olaylar bitmek bilmiyor. Afganistan'ın kuzeyinde yer alan Balkh vilayetindeki valilik binasında bombalı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda Balkh Valisi Mohammad Dawood Muzamil ve 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Afganistan'da bombalı saldırı düzenlendi! Vali hayatını kaybetti!

VALİLİK BİNASINA SALDIRI

Balkh polis sözcüsü Asif Waziri yaptığı açıklamada, "Bugün saat 09.00 sıralarında valilik binasının ikinci katında patlama meydana geldi. Vali Muzamil ile 2 sivil hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı. Waziri, saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldığını, durum netleştikçe daha fazla ayrıntı vereceğini belirtti. Yerel güvenlik kaynakları ise 5 kişinin yaralanarak hastaneye kaldırıldığını aktardı.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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