Doğal afetler bitmiyor! Aktif yanardağı korkunç şekilde alev püskürttü! Endonezya'da korkutan patlama!

Güneydoğu Asya ülkelerinden en aktif yanardağlara sahip Endonezya da bir yanardağ faaliyete geçti. Java Adası'nın merkezi ile Yogyakarta arasında bulunan 2 bin 963 metre yüksekliğindeki Merapi Yanardağında yerel saatle 12.00 sularında büyük bir patlama meydana geldi.

2010 YILINDA DA FAALİYETE GEÇMİŞTİ

Yanardağ da 7 kilometreye kadar kül ve duman püskürttüğü, 1.5 kilometrelik lav akışı gözlemlendiği aktarıldı. Yanardağa yakın bölgelerde yaşayanlardan tehlikeli olarak belirtilen bölgedeki tüm faaliyetleri durdurmaları istendi. Sık sık faaliyet geçen bölgedeki Merapi Yanardağı'nda 2010 yıllında meydana gelen patlamalar sonucu en az 200 kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.