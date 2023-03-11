Balıkesir'de akıl almaz cinayet! Hamile eşini 97 kez bıçakladı!

Korkunç cinayet, Bandırma Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, altı ay önce evlendiği, üç aylık 19 yaşındaki hamile eşi Hazal Alpyörük’ü, 97 yerinden bıçaklayarak öldüren 29 yaşındaki Kadir Meşe Alpyörük hazır bulunurken, tanıklar dinlendi.

Kadir Meşe Alpyörük, mahkemede verdiği ifadede, kayınvalidesinin, eşini sosyal medyada, 50 bin liraya pazarladığı, eşinin içki ve uyuşturucu madde kullandığı, eşinin, kendisinden değil, başka birinden hamile olabileceği iddiasında bulundu.

ÖLMEDİĞİNİ GÖRÜNCE YENİDEN BIÇAKLADI

Kadir Meşe Alpyörük, evde meydana gelen olayı şöyle anlattı:

"Eşimle eve girdik. Yatak odasına geçtik. Bu sırada eşim yarı çıplaktı. Babamın evinden getirdiğim ekmek bıçağı ile önce cinsel organına sapladım. Daha sonra da çeşitli yerlerine bıçak darbeleri vurdum. Evdeki odadan ve daireden çıktım. Daha sonra belki ölmemiştir, ambulansla hastaneye götürürüm düşüncesiyle tekrar eve geldim. Ancak, daire kapısının üstünde anahtarım kaldığı için içeri giremeyince bahçeden, eve girdim. Eşim ölmemişti ve yatakta hırıltılar çıkarıyordu. Yeniden bıçaklamaya başladım. Daha sonra balıkhanenin karşısındaki polis karakoluna giderek teslim oldum." dedi. Alpyörük, mahkeme başkanının, “Pişman mısın?” sorusu üzerine, “Pişmanım. Allah’ın verdiği canı Allah alır” yanıtını verdi.

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HAMİLE KARISINI 97 KEZ BIÇAKLADI

Otopsi raporunda ise cinayet aletinin 25 santimetrelik bir bıçak olduğu, Hazal Alpyörük’ün baş, boyun, sırt ve cinsel organında 97 kesik bulunduğu belirtildi. Doktor raporunda ise ölen Hazal’ın doğacak çocuğunun babasının, Kadir Meşe Alpyörük olduğunun belirtildiği açıklandı. Hazal Alpyörük’ün annesi Sevcan Alpyörük, Kadir Meşe Alpyörük’ün sürekli uyuşturucu madde kullandığını, kendisine yönelttiği, kızını sosyal medya üzerinden pazarladığı iddiasının gerçek dışı olduğunu belirterek, davacı olduğunu vurguladı. Alpyörük’ün tutukluluk durumunun devamına karar veren mahkeme, duruşmayı 2 Haziran 2023 Cuma günü, saat 09.50’ye erteledi.