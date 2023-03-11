Balıkesir'de akıl almaz cinayet! Hamile eşini 97 kez bıçakladı!

Vahşi cinayet Balıkesir'in Bandırma ilçesinde gerçekleşti. 29 yaşındaki adam 19 yaşındaki hamile eşini aldattığı gerekçesiyle 97 kez bıçakladığını ölmediğini görünce ise gidip tekrar bıçakladığını ifade etti. Pişman olduğunu belirten adamın uyuşturucu bağımlısı olduğu öğrenildi.

YAYINLAMA
Google News
Balıkesir'de akıl almaz cinayet! Hamile eşini 97 kez bıçakladı!

Korkunç cinayet, Bandırma Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, altı ay önce evlendiği, üç aylık 19 yaşındaki hamile eşi Hazal Alpyörük’ü, 97 yerinden bıçaklayarak öldüren 29 yaşındaki Kadir Meşe Alpyörük hazır bulunurken, tanıklar dinlendi.
Kadir Meşe Alpyörük, mahkemede verdiği ifadede, kayınvalidesinin, eşini sosyal medyada, 50 bin liraya pazarladığı, eşinin içki ve uyuşturucu madde kullandığı, eşinin, kendisinden değil, başka birinden hamile olabileceği iddiasında bulundu.

ÖLMEDİĞİNİ GÖRÜNCE YENİDEN BIÇAKLADI

Kadir Meşe Alpyörük, evde meydana gelen olayı şöyle anlattı:
"Eşimle eve girdik. Yatak odasına geçtik. Bu sırada eşim yarı çıplaktı. Babamın evinden getirdiğim ekmek bıçağı ile önce cinsel organına sapladım. Daha sonra da çeşitli yerlerine bıçak darbeleri vurdum. Evdeki odadan ve daireden çıktım. Daha sonra belki ölmemiştir, ambulansla hastaneye götürürüm düşüncesiyle tekrar eve geldim. Ancak, daire kapısının üstünde anahtarım kaldığı için içeri giremeyince bahçeden, eve girdim. Eşim ölmemişti ve yatakta hırıltılar çıkarıyordu. Yeniden bıçaklamaya başladım. Daha sonra balıkhanenin karşısındaki polis karakoluna giderek teslim oldum." dedi. Alpyörük, mahkeme başkanının, “Pişman mısın?” sorusu üzerine, “Pişmanım. Allah’ın verdiği canı Allah alır” yanıtını verdi.

Balıkesir'de akıl almaz cinayet! Hamile eşini 97 kez bıçakladı!

HAMİLE KARISINI 97 KEZ BIÇAKLADI

Otopsi raporunda ise cinayet aletinin 25 santimetrelik bir bıçak olduğu, Hazal Alpyörük’ün baş, boyun, sırt ve cinsel organında 97 kesik bulunduğu belirtildi. Doktor raporunda ise ölen Hazal’ın doğacak çocuğunun babasının, Kadir Meşe Alpyörük olduğunun belirtildiği açıklandı. Hazal Alpyörük’ün annesi Sevcan Alpyörük, Kadir Meşe Alpyörük’ün sürekli uyuşturucu madde kullandığını, kendisine yönelttiği, kızını sosyal medya üzerinden pazarladığı iddiasının gerçek dışı olduğunu belirterek, davacı olduğunu vurguladı. Alpyörük’ün tutukluluk durumunun devamına karar veren mahkeme, duruşmayı 2 Haziran 2023 Cuma günü, saat 09.50’ye erteledi.

Balıkesir'de akıl almaz cinayet! Hamile eşini 97 kez bıçakladı!

İlgili Haberler
Doğal afetler bitmiyor! Aktif yanardağı korkunç şekilde alev püskürttü! Endonezya'da korkutan patlama!
Doğal afetler bitmiyor! Aktif yanardağı korkunç şekilde alev püskürttü! Endonezya'da korkutan patlama!
Başıboş köpekler yine can aldı! 11 keçi telef oldu!
Başıboş köpekler yine can aldı! 11 keçi telef oldu!
Trabzon'da zincirleme trafik kazası! Olay yeri savaş alanına döndü: Ölü ve yaralılar var
Trabzon'da zincirleme trafik kazası! Olay yeri savaş alanına döndü: Ölü ve yaralılar var
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Başıboş köpekler yine can aldı! 11 keçi telef oldu!
Başıboş köpekler yine can aldı! 11 keçi telef oldu!
Beden eğitimi dersinde hayatını kaybetti! 7 yaşındaki Lara herkesi yasa boğdu!
Beden eğitimi dersinde hayatını kaybetti! 7 yaşındaki Lara herkesi yasa boğdu!
Yüzlerce yıllık tarihi esereleri çalan hırsızlar yakalandı!
Yüzlerce yıllık tarihi esereleri çalan hırsızlar yakalandı!
Umuda yolculuk Didim'de son buldu! Aydın'da 44 düzensiz göçmen operasyonla yakalandı! Bir başka operasyonda ise 27 kişi kurtarıldı!
Umuda yolculuk Didim'de son buldu! Aydın'da 44 düzensiz göçmen operasyonla yakalandı! Bir başka operasyonda ise 27 kişi kurtarıldı!
Son Haberler
Trabzon'da orman yangını: İtfaiye ekipleri çalışma başlattı
Trabzon'da orman yangını: İtfaiye ekipleri çalışma başlattı
Aysun Öz kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, ne mezunudur, mesleği ve kariyeri nedir?
Aysun Öz kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, ne mezunudur, mesleği ve kariyeri nedir?
Denizli'de fırtına etkili oldu! Evlerin çatısı uçtu, araçlar hasar gördü
Denizli'de fırtına etkili oldu! Evlerin çatısı uçtu, araçlar hasar gördü
Kırmızı kategorideki üst düzey kadın terörist Şırnak'ta etkisiz hale getirildi!
Kırmızı kategorideki üst düzey kadın terörist Şırnak'ta etkisiz hale getirildi!
3 ilde ''Altın Kızlar'' operasyonu! 8 milyonluk vurgun yapan çete yakalandı!
3 ilde ''Altın Kızlar'' operasyonu! 8 milyonluk vurgun yapan çete yakalandı!
Maltepe E 5 üzerinde bulunan köprü yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya, görüntüler korkutucu!
Maltepe E 5 üzerinde bulunan köprü yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya, görüntüler korkutucu!
Çok Okunanlar
Son seçim anketi sonuçları! Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu? İşte çarpıcı sonuçlar!
Son seçim anketi sonuçları! Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu? İşte çarpıcı sonuçlar!
Sözcü TV' den kovulan Yılmaz Özdil'den itiraflar gelmeye başladı! Halk TV, Tele1, Sözcü TV seyrederseniz…
Sözcü TV' den kovulan Yılmaz Özdil'den itiraflar gelmeye başladı! Halk TV, Tele1, Sözcü TV seyrederseniz…
Cumhur İttifakı genişliyor! Hüda Par Erdoğan'ı destekleyeceklerini açıkladı!
Cumhur İttifakı genişliyor! Hüda Par Erdoğan'ı destekleyeceklerini açıkladı!
İmamoğlu, verdiği sözü unutarak "5 yılda ne yapabilirim ki?" dedi!
İmamoğlu, verdiği sözü unutarak "5 yılda ne yapabilirim ki?" dedi!
Yeniden Refah Partisi Teşkilat Başkanı Ramazan Yılmaz evinde ölü bulundu!
Yeniden Refah Partisi Teşkilat Başkanı Ramazan Yılmaz evinde ölü bulundu!
Manisa’da şüpheli görülmesi üzerine patlatılan valizden sucuk ve kıyafetler çıktı
Manisa’da şüpheli görülmesi üzerine patlatılan valizden sucuk ve kıyafetler çıktı
Yorumlananlar
Hac kuraları çekildi: Hacı adayları, sonuçları saat 22'den sonra e-Devlet üzerinden öğrenilebilecek
Hac kuraları çekildi: Hacı adayları, sonuçları saat 22'den sonra e-Devlet üzerinden öğrenilebilecek
Ersan Şen'den bomba açıklama! Cumhurbaşkanı adaylığını ilan etti! Akşener görüşmeye çağırdı
Ersan Şen'den bomba açıklama! Cumhurbaşkanı adaylığını ilan etti! Akşener görüşmeye çağırdı
İYİ Parti Grup Başkan Vekili Erhan Usta Habertürk TV'ye konuştu Konuşmasında karar almadık, hala kapı açık"
İYİ Parti Grup Başkan Vekili Erhan Usta Habertürk TV'ye konuştu Konuşmasında karar almadık, hala kapı açık"
DSP Millet İttifakı'nın adayı Kılıçdaroğlu'nu desteklemeyeceğini açıkladı!
DSP Millet İttifakı'nın adayı Kılıçdaroğlu'nu desteklemeyeceğini açıkladı!