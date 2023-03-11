Başıboş köpekler yine can aldı! 11 keçi telef oldu!

Başıboş sokak hayvanları sorunu bitmiyor. Aşıları tam olmayan ve acıkınca etrafa saldıran köpekler insanlara saldırmaya devam ederken başıboş köpek sorununa bir yenisi daha eklendi. Diyarbakır'da hayvanlarını otlatmaya çıkan bir çobanın 11 keçisi köpeklerin saldırısına uğradı.

11 KEÇİ BAŞIBOŞ KÖPEKLERİN SALDIRISINA UĞRADI

Diyarbakır’ın Kulp ilçesine bağlı kırsal Tepecik Mahallesinde hayvancılıkla geçimini sağlayan ve çobanlık yapan Mefaret Bulut adlı vatandaşın otlatmaya çıkardığı keçilerine başıboş köpekler saldırdı. Başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan keçilerden 11'i ne yazık ki telef oldu.

Yetkililerden yardım isteyen Mefaret Bulut, 10 nüfuslu aileye hayvancılık yaparak baktığını, Tepecik Mahallesinde hayvanları otlatmaya çıkardığı sırada yaşandığını söyledi. Bulut, köyün etrafındaki başıboş köpeklerin saldırısı sonucu 11 keçisinin telef olduğunu dile getirdi.