Beden eğitimi dersinde hayatını kaybetti! 7 yaşındaki Lara herkesi yasa boğdu!

Üzen haber Bursa'nın Nilüfer ilçesinde meydana geldi. 19 Mayıs Mahallesi Hüsnü Züber İlkokulu’nda beden eğitimi dersinde 7 yaşındaki Lara K. bilinmeyen bir nedenden dolayı fenalık geçirdi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

1. sınıf öğrencisi Lara K.'nın öğretmeni durumu fark eder etmez sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri küçük kızı ilk müdahalenin ardından Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırdı.

7 yaşındaki küçük kız Lara K. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, küçük kızın ölümü ailesi, sevenleri, okuldaki arkadaşları ve öğretmenlerini yasa boğdu.